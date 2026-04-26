Clamoroso dall’Inghilterra, il top vuole il Milan: la situazione

Sandro Tonali potrebbe tornare al Milan già nella prossima stagione. Secondo teamtalk.com, il centrocampista ha manifestato la volontà di lasciare la Premier League per un ritorno in rossonero.

Tonali e il Milan: la priorità del giocatore

Il futuro del centrocampista ex rossonero non è scritto. Manchester City e Manchester United insistono da settimane, ma il giocatore ha indicato una strada diversa. La fonte inglese rivela che Tonali ha comunicato al Newcastle una preferenza netta: tornare in Italia con il Milan. Non è una semplice suggestione di mercato, ma una volontà concreta del giocatore di chiudere il capitolo inglese.

Il Newcastle valuta il cartellino circa 100 milioni di euro. Una cifra completamente fuori dal mercato italiano, che aveva già allontanato la Juventus dalla corsa. Tuttavia, il Milan possiede un vantaggio decisivo rispetto ai club inglesi: i rapporti consolidati con il club di Newcastle, rafforzati dalle recenti operazioni che hanno portato Thiaw a Londra e Tonali stesso in Inghilterra.

Milan-Newcastle: le possibili formule dell’operazione

La strada per la trattativa è già tracciata. Le due società hanno dimostrato di saper dialogare in modo costruttivo, chiudendo operazioni complesse senza frizioni. Il Milan potrebbe sfruttare questa relazione per proporre una formula creativa: il pagamento del cartellino dilazionato su più stagioni, oppure uno schema di prestito con diritto di riscatto flessibile. Il Newcastle, proprietà saudita con ambizioni europee, potrebbe accettare una soluzione che bilancia la perdita economica con i benefici di una liquidità distribuita nel tempo.

Il costo resta il principale ostacolo. Anche con rate dilazionate, il Milan dovrebbe impegnarsi in un’operazione da decine di milioni in un mercato dove i rossoneri stanno già valutando rinforzi a centrocampo. Goretzka dal Bayern Monaco rappresenta un’alternativa più economica, vista la scadenza di contratto a parametro zero. Eppure la volontà di Tonali di tornare in rossonero modifica l’equazione: non è più solo una questione di soldi, ma di priorità del giocatore.

Il Milan dovrà muoversi con rapidità. Manchester United e Manchester City continueranno a fare pressione, e il Newcastle potrebbe preferire una vendita definitiva a una squadra inglese piuttosto che negoziare formule alternative. Tuttavia, se Tonali mantiene ferma la sua posizione e il club inglese decide di assecondare le richieste del giocatore, il ritorno in rossonero diventa possibile. La prossima mossa spetta al Milan, che deve decidere se investire una cifra record per il centrocampista o puntare su soluzioni alternative per rinforzare il centrocampo.