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Colpo da 50 milioni per il Milan? L’annuncio di Di Marzio chiarisce tutto

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Colpo da 50 milioni per il Milan? L’annuncio di Di Marzio chiarisce tutto
Allegri in panchina durante Milan-Juventus. Fonte: ANSA
Massimiliano Allegri in panchina durante il big match Milan-Juventus di Serie A

Il calciomercato estivo non è ancora aperto, ma il Milan si prepara con mesi di anticipo per soddisfare mister Allegri rinforzando il reparto offensivo. Tra i nomi più interessanti delle ultime settimane, spunta Nicolas Jackson, attaccante senegalese che il Bayern Monaco ha preso in prestito dal Chelsea nella scorsa stagione.

Jackson-Milan, Di Marzio frena: 50 milioni sono troppi

A fare chiarezza sulla situazione ci ha pensato Gianluca Di Marzio, intervenuto nel suo podcast Caffè Di Marzio in collaborazione con TuttoMercatoWeb. Il giornalista ha spiegato che gli agenti di Jackson hanno già avviato conversazioni con alcuni club italiani, ma che al momento non esistono le condizioni per chiudere:

“Nicolas Jackson, che nel Bayern Monaco è stato preso in prestito a condizioni un po’ particolari per fare da vice Kane, tornerà al Chelsea per fine prestito: il Bayern non lo riscatterà e i suoi agenti ne stanno parlando anche con squadre italiane, ma oggi non ci sono le condizioni per prenderlo in prestito.

La richiesta che fa il Chelsea è 50 milioni di euro, ma oggi spendere 50 milioni per Nicolas Jackson credo che non sia nei piani né della Juventus e tanto meno del Milan, quindi bisognerà aspettare eventualmente che il mercato inizi”

Insomma, col Chelsea che non sembra intenzionato a fare sconti, la pista si raffredda. Almeno per ora: come spesso accade nel mercato, basta aspettare che le settimane passino e i prezzi inizino, inevitabilmente, a scendere.

Nicolas Jackson in campo
Nicolas Jackson in campo con la maglia del Chelsea (AnsaFoto) SpazioMilan.it

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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