Colpo da 50 milioni per il Milan? L’annuncio di Di Marzio chiarisce tutto

Il calciomercato estivo non è ancora aperto, ma il Milan si prepara con mesi di anticipo per soddisfare mister Allegri rinforzando il reparto offensivo. Tra i nomi più interessanti delle ultime settimane, spunta Nicolas Jackson, attaccante senegalese che il Bayern Monaco ha preso in prestito dal Chelsea nella scorsa stagione.

A fare chiarezza sulla situazione ci ha pensato Gianluca Di Marzio, intervenuto nel suo podcast Caffè Di Marzio in collaborazione con TuttoMercatoWeb. Il giornalista ha spiegato che gli agenti di Jackson hanno già avviato conversazioni con alcuni club italiani, ma che al momento non esistono le condizioni per chiudere:

“Nicolas Jackson, che nel Bayern Monaco è stato preso in prestito a condizioni un po’ particolari per fare da vice Kane, tornerà al Chelsea per fine prestito: il Bayern non lo riscatterà e i suoi agenti ne stanno parlando anche con squadre italiane, ma oggi non ci sono le condizioni per prenderlo in prestito.

La richiesta che fa il Chelsea è 50 milioni di euro, ma oggi spendere 50 milioni per Nicolas Jackson credo che non sia nei piani né della Juventus e tanto meno del Milan, quindi bisognerà aspettare eventualmente che il mercato inizi”