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Crisi in attacco? Allegri placa gli animi: il suo pensiero su Leao e Pulisic

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Crisi in attacco? Allegri placa gli animi: il suo pensiero su Leao e Pulisic
Pulisic e Leao durante una partita del Milan. Foto: ANSA
Pulisic e Leao ai box durante una partita del Milan, sorridenti e a braccia aperte verso i compagni

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Juventus. L’allenatore rossonero ha risposto anche in merito al momento di crisi attraversato da Pulisic e Leao, guardando la situazione da un punto di vista più ottimista.

Allegri ottimista su Leao e Pulisic

Nella conferenza stampa di oggi, Allegri ha risposto anche a domande in merito ai suoi attaccanti. Su Leao, l’allenatore vuole ricordare a tutti i problemi fisici del calciatore e quale sia il suo vero valore:

“Leao si è sempre messo a disposizione, non dimentichiamoci i suoi problemi fisici. Rafa non viene giudicato per quest’annata: il giocatore bravo rimane bravo, il giocatore scarso rimane scarso. E Rafa è un giocatore bravo”.

Su Pulisic, invece, Allegri si dice ottimista di un suo ritorno al gol contro la Juventus:

“Pulisic nelle ultime partite ha fatto meglio. Il calcio è bello perché con un’azione o una partita si rovescia tutto nel bene o nel male. Tutti abbiamo un’occasione”.

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207

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