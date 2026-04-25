Crisi in attacco? Allegri placa gli animi: il suo pensiero su Leao e Pulisic

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Juventus. L’allenatore rossonero ha risposto anche in merito al momento di crisi attraversato da Pulisic e Leao, guardando la situazione da un punto di vista più ottimista.
Allegri ottimista su Leao e Pulisic
Nella conferenza stampa di oggi, Allegri ha risposto anche a domande in merito ai suoi attaccanti. Su Leao, l’allenatore vuole ricordare a tutti i problemi fisici del calciatore e quale sia il suo vero valore:
“Leao si è sempre messo a disposizione, non dimentichiamoci i suoi problemi fisici. Rafa non viene giudicato per quest’annata: il giocatore bravo rimane bravo, il giocatore scarso rimane scarso. E Rafa è un giocatore bravo”.
Su Pulisic, invece, Allegri si dice ottimista di un suo ritorno al gol contro la Juventus:
“Pulisic nelle ultime partite ha fatto meglio. Il calcio è bello perché con un’azione o una partita si rovescia tutto nel bene o nel male. Tutti abbiamo un’occasione”.