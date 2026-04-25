Crisi in attacco? Allegri placa gli animi: il suo pensiero su Leao e Pulisic

Pulisic e Leao durante una partita del Milan. Foto: ANSA

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Juventus. L’allenatore rossonero ha risposto anche in merito al momento di crisi attraversato da Pulisic e Leao, guardando la situazione da un punto di vista più ottimista.

Allegri ottimista su Leao e Pulisic

Nella conferenza stampa di oggi, Allegri ha risposto anche a domande in merito ai suoi attaccanti. Su Leao, l’allenatore vuole ricordare a tutti i problemi fisici del calciatore e quale sia il suo vero valore:

“Leao si è sempre messo a disposizione, non dimentichiamoci i suoi problemi fisici. Rafa non viene giudicato per quest’annata: il giocatore bravo rimane bravo, il giocatore scarso rimane scarso. E Rafa è un giocatore bravo”.

Su Pulisic, invece, Allegri si dice ottimista di un suo ritorno al gol contro la Juventus: