Crisi Milan? Il club si sta già muovendo: fissato l’incontro a Milanello, i dettagli

Il Milan affronta la peggiore crisi della stagione con una sola certezza: l’unità tra squadra, allenatore e dirigenza. Come rivela la ‘Gazzetta dello Sport’, dopo il ko contro l’Udinese è stato convocato un vertice tra Max Allegri, il ds Igli Tare e l’ad Giorgio Furlani.

Milan, la riunione d’emergenza dopo l’Udinese

Nel momento più critico, la dirigenza rossonera ha deciso di intervenire direttamente. L’incontro tra l’allenatore e i vertici societari non è stato una formalità, ma un’analisi concreta della sconfitta e della strategia per uscire dal momento complicato.

La qualificazione alla prossima Champions League, tutt’altro che scontata, rischia di diventare un obiettivo in bilico se il trend negativo non si inverte in fretta.

La riunione rappresenta un segnale: il club non intende lasciare sola la squadra in questa fase. Allegri ha necessità di sentire la vicinanza della società, mentre Tare e Furlani vogliono trasmettere che il progetto resta solido nonostante i risultati. Non è una questione di tattica o modulo, ma di fiducia reciproca.

Furlani a Milanello per rinvigorire l’ambiente

Gli allenamenti riprenderanno oggi a Milanello con una novità significativa: oltre al direttore sportivo Igli Tare, nei prossimi giorni sarà presente anche l’amministratore delegato Giorgio Furlani. Una scelta non casuale.

La sua presenza nel Centro sportivo rossonero serve a far sentire concretamente la vicinanza della proprietà in un momento dove lo spogliatoio rischia di frammentarsi sotto il peso dei risultati negativi.

Qual è l’obiettivo immediato? Preparare la trasferta di Verona di domenica come una gara decisiva, perché il calendario non concede pause. Il Diavolo non può permettersi ulteriori passi falsi se vuole mantenere vive le speranze Champions.

Verona: il primo banco di prova della ripartenza

La prossima settimana dirà se questa compattezza dichiarata ha un fondamento reale o rimane solo uno slogan mediatico. Verona non è una partita qualunque: è il primo test dopo la crisi, l’occasione per dimostrare che la riunione emergenziale ha prodotto effetti concreti sul campo. Il Milan sa che non può sbagliare ancora. La qualificazione europea, che sembrava acquisita, ora dipende dalle prossime tre o quattro partite.

Con Furlani e Tare presenti a Milanello, la squadra comprenderà che la dirigenza del Milan non considera questa fase come una semplice oscillazione stagionale, ma come un momento che richiede interventi mirati. La compattezza invocata dovrà tradursi in risultati a Verona e oltre, altrimenti il rischio di precipitare in una crisi ancora più profonda diventa concreto.