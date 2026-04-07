Critica durissima di Cassano dopo Napoli-Milan: Allegri nel mirino

Cassano attacca il Milan dopo il ko a Napoli: squadra passiva e senza idee per novanta minuti, con Allegri nel mirino per una strategia difensivista.

Cassano: il Milan ha giocato per lo 0-0

Antonio Cassano non ha risparmiato critiche al Milan dopo la sconfitta per 1-0 sul campo del Napoli. Nel corso di ‘Viva el Fútbol’ su ‘Twitch’, l’ex attaccante rossonero ha analizzato la prestazione della squadra di Allegri con giudizi senza filtri.

“Nel primo tempo il Napoli ha cercato di fare qualcosa mentre il Milan ha tenuto per 98 minuti il ritmo basso. Hanno giocato per lo 0-0 ed hanno fatto schifo“

ha dichiarato Cassano, riprendendo le parole dall’analisi tecnica della partita.

La gara ha visto il Napoli prevalere grazie al gol di Matteo Politano al 79′, confermando la superiorità tattica della squadra di Antonio Conte.

Cassano ha sottolineato come gli azzurri abbiano meritato la vittoria nonostante le assenze in attacco. Il contrasto con le risorse offensive del Milan è stato evidente: mentre i partenopei hanno vinto senza attaccanti di livello, i rossoneri hanno disposto di due punte di categoria ma non le hanno sfruttate.

La strategia passiva di Allegri e i ritmi bassissimi

Cassano ha proseguito la sua disamina colpendo direttamente l’approccio tattico della squadra.

“Il Milan ha almeno due attaccanti di livello ma giocano in maniera casuale“,

ha spiegato, evidenziando come la qualità dei giocatori non si sia tradotta in risultati. La strategia adottata da Allegri ha comportato ritmi estremamente bassi, con una costruzione del gioco priva di fluidità e creatività.

Nella ripresa, quando la situazione si è fatta urgente, il tecnico ha inserito cinque attaccanti contemporaneamente, mossa che Cassano ha giudicato come un tentativo disperato di confondere gli avversari piuttosto che una soluzione tattica coerente.

L’unico elemento che Cassano ha salvato dalla stagione rossonera è stato Adrien Rabiot, insieme a Luka Modrić. Tutti gli altri hanno ricevuto una valutazione negativa per le prestazioni complessive e per l’incapacità di portare avanti un progetto di calcio offensivo e propositivo.

Il bilancio stagionale del Milan secondo Cassano

Quale valore hanno portato i risultati del Milan ai suoi tifosi? Cassano ha rivolto direttamente questa domanda ai sostenitori rossoneri.

“Che emozioni vi ha dato quest’anno la vostra squadra? Solo vincere due derby di cui uno a cu*o“,

ha affermato, minimizzando il valore dei successi stracittadini e sottolineando come uno di questi sia stato fortunato più che meritato. La critica si è estesa anche alle dichiarazioni dello stesso Allegri, che aveva affermato come arrivare secondi non valga niente.

La sconfitta a Napoli rappresenta il punto di arrivo di una strategia conservativa che ha privato il Milan della possibilità di competere veramente. Nel prosieguo della stagione, la squadra dovrà cambiare radicalmente approccio per restare in corsa: il Milan non può permettersi altre prestazioni passive come quella vista contro il Napoli.