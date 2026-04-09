Dal Bayern al Milan: sembrava fatta, cosa è successo

Ora è uno dei giocatori più discussi nel panorama calcistico attuale, nonché uno degli ipotetici candidati alla vittoria del prossimo Pallone d’Oro. Michael Olise è un giocatore di una categoria superiore, un campione assoluto, che avrebbe potuto vestire la maglia del Milan. Infatti, paradossalmente nel 2021 i rossoneri del dirigente Paolo Maldini stavano valutando il suo ingaggio dal Reading. Alla fine, però, tutto è sfumato e la storia è proseguita come tutti la conosciamo.

Olise-Milan: il retroscena di un rimpianto enorme

Michael Olise è uno dei protagonisti indiscussi della nuova epoca del calcio mondiale. Il giocatore francese del Bayern Monaco incanta e trascina club e Nazionale in ogni occasione possibile, tirando fuori dal cilindro giocate sensazionali. E pensare che tutto questo avrebbe potuto essere realtà per il Milan. Infatti, riporta SportMediaset, nel 2021 dirigente rossonero Paolo Maldini era desideroso di acquistare Olise per 9 milioni di euro dal Reading, club in cui militava al momento. Eppure, il colpo non andò in porto e la carriera del giocatore si è sviluppata diversamente: prima Crystal Palace e poi Bayern Monaco. Che retroscena incredibile, cosa avrebbe potuto essere…

L’asse Bayern-Milan resta vivo: vari nomi sul piatto

Ora Olise è la stella del Bayern Monaco, uno dei giocatori più piacevoli da osservare e impattanti di tutto il mondo calcistico contemporaneo. Nella rosa bavarese, però, figurano altri calciatori che potrebbero far comodo alla causa Milan. Infatti, scout e dirigenza rossonera tengono da tempo d’occhio la situazione di giocatori come Kim Min-Jae e Leon Goretzka, accostati in varie occasioni a club italiani. A questi, si aggiunge anche Nicolas Jackson, attaccante militante nel club tedesco ma di proprietà del Chelsea. Chissà che nel prossimo mercato non possa avvenire un passaggio concreto di divisa.