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Dal Bayern al Milan: sembrava fatta, cosa è successo

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Dal Bayern al Milan: sembrava fatta, cosa è successo
Un giocatore del Bayern avrebbe potuto giocare al Milan
Dal Bayern Monaco al Milan

Ora è uno dei giocatori più discussi nel panorama calcistico attuale, nonché uno degli ipotetici candidati alla vittoria del prossimo Pallone d’Oro. Michael Olise è un giocatore di una categoria superiore, un campione assoluto, che avrebbe potuto vestire la maglia del Milan. Infatti, paradossalmente nel 2021 i rossoneri del dirigente Paolo Maldini stavano valutando il suo ingaggio dal Reading. Alla fine, però, tutto è sfumato e la storia è proseguita come tutti la conosciamo.

Olise-Milan: il retroscena di un rimpianto enorme

Michael Olise è uno dei protagonisti indiscussi della nuova epoca del calcio mondiale. Il giocatore francese del Bayern Monaco incanta e trascina club e Nazionale in ogni occasione possibile, tirando fuori dal cilindro giocate sensazionali. E pensare che tutto questo avrebbe potuto essere realtà per il Milan. Infatti, riporta SportMediaset, nel 2021 dirigente rossonero Paolo Maldini era desideroso di acquistare Olise per 9 milioni di euro dal Reading, club in cui militava al momento. Eppure, il colpo non andò in porto e la carriera del giocatore si è sviluppata diversamente: prima Crystal Palace e poi Bayern Monaco. Che retroscena incredibile, cosa avrebbe potuto essere…

Olise poteva essere del Milan
Maldini voleva portare Olise al Milan nel 2021

L’asse Bayern-Milan resta vivo: vari nomi sul piatto

Ora Olise è la stella del Bayern Monaco, uno dei giocatori più piacevoli da osservare e impattanti di tutto il mondo calcistico contemporaneo. Nella rosa bavarese, però, figurano altri calciatori che potrebbero far comodo alla causa Milan. Infatti, scout e dirigenza rossonera tengono da tempo d’occhio la situazione di giocatori come Kim Min-Jae e Leon Goretzka, accostati in varie occasioni a club italiani. A questi, si aggiunge anche Nicolas Jackson, attaccante militante nel club tedesco ma di proprietà del Chelsea. Chissà che nel prossimo mercato non possa avvenire un passaggio concreto di divisa.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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