Dopo Rocchi un’altra autosospensione: l’annuncio dell’AIA

L’inchiesta della Procura di Milano allarga il cerchio degli indagati negli arbitraggi. Dopo Gianluca Rocchi, designatore arbitrale di A e B, anche Andrea Gervasoni supervisore Var ha deciso di autosospendersi dal ruolo.
Gervasoni indagato: l’episodio di Salernitana-Modena
Secondo quanto riportato dall’ANSA, Gervasoni è indagato per concorso in frode sportiva nell’ambito della stessa inchiesta milanese che coinvolge Rocchi. I fatti risalgono all’8 marzo 2025, durante la partita Salernitana-Modena.
Nell’avviso di garanzia letto dall’agenzia AGI notificatogli ieri sera, si legge che Gervasoni, nella sua qualità di supervisore Var, “incalzava e sollecitava l’addetto Var Luigi Nasca affinché richiamasse il direttore di gara Antonio Giua all’on field review” in merito alla concessione del calcio di rigore a favore del Modena. Una pressione esercitata durante lo svolgimento della gara per influenzare la decisione arbitrale.