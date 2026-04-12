“Doveva fare come Theo”, attacco durissimo contro Leao: è successo su Dazn

Rafael Leao esce dal campo tra i fischi di San Siro dopo l’ennesima prestazione opaca. Il Milan crolla 3-0 contro l’Udinese e il numero 10 portoghese diventa il simbolo di una crisi senza attenuanti: contro di lui, si è espresso con parole durissime Hernanes su Dazn.

Leao e Theo Hernandez: due strade che non si incrociano più

Hernanes, ex centrocampista, non sceglie mezzi termini nel giudicare l’accaduto. La pazienza con Leao è definitivamente esaurita, secondo l’opinione espressa ai microfoni di DAZN. L’analisi è tagliente:

“Leao non ha il cervello per giocare da attaccante, pensavo facesse il salto di qualità con Allegri ma gli manca sempre qualcosa. Sarebbe dovuto partire a braccetto con Theo“.

La speranza che l’arrivo di Allegri potesse rigenerare Leao si è rivelata illusoria. Nonostante il cambio in panchina, il numero 10 continua a oscillare tra lampi di eccellenza e lunghi silenzi tattici. Per questo, Hernanes rammenta come l’addio estivo di Theo Hernandez avrebbe dovuto portare anche a quello del portoghese.

Il crollo del Milan e il ruolo di Leao nella crisi

Dopo il ko contro il Napoli, il Milan si ripete contro l’Udinese con una sconfitta ancora più pesante. Il 3-0 a San Siro non lascia spazi a interpretazioni: la squadra non funziona, e i singoli non si salvano. Leao rappresenta il simbolo di questa disfunzione collettiva.

Il mercato estivo porterà riflessioni inevitabili su quale sia il futuro di Leao al Milan. Le critiche di Hernanes rispecchiano un sentimento diffuso: il portoghese ha avuto tutte le opportunità per crescere definitivamente, ma continua a muoversi in quella zona grigia tra il promettente e l’inefficace. Allegri avrà il compito di riportarlo a livelli accettabili, ma se non lo farà entro poche settimane, la cessione di Leao potrebbe diventare non una scelta ma una necessità per il Milan.