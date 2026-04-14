Fullkrug al Milan: il riscatto non arriverà, ritorno al West Ham già deciso

Niclas Fullkrug lascia il Milan dopo sei mesi. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club rossonero non eserciterà l’opzione di riscatto da 5 milioni di euro con il West Ham, chiudendo così un’esperienza deludente.

Fullkrug al Milan: 537 minuti senza convincere

L’attaccante tedesco ha accumulato appena 537 minuti in Serie A, distribuiti su 16 partite, realizzando un solo gol contro il Lecce. Un bilancio che racconta il fallimento di un’operazione nata con ambizioni diverse. Arrivato a gennaio, Fullkrug ha subito un infortunio al dito di un piede che ha condizionato il suo adattamento, ma il vero problema è stata l’incapacità di trovare spazi significativi in campo. Con Allegri ha ottenuto poco spazio e ha faticato a integrarsi negli automatismi rossoneri, trasformandosi rapidamente in una scelta marginale.

Il 33enne farà ritorno agli Hammers in Premier League. Da lì, con ogni probabilità, partirà in prestito ancora una volta, cercando una soluzione che gli permetta di giocare con continuità. La sua carriera vede precedenti in Germania con Werder Brema, Hannover e Norimberga, oltre a esperienze internazionali con Borussia Dortmund e Greuther Fürth. Con la nazionale tedesca ha collezionato 24 presenze e 14 gol, numeri che testimoniavano un profilo interessante prima dell’arrivo a Milanello.