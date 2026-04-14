Fullkrug-Milan, Fabrizio Romano conferma: la dirigenza ha deciso il suo futuro

Il Milan è focalizzato al raggiungimento del piazzamento in Champions League, ma i dirigenti rossoneri iniziano anche a pensare alla prossima stagione, indipendentemente da chi sarà il prossimo allenatore. In questo senso arrivano novità sul fronte Niclas Fullkrug, come riportato da Fabrizio Romano.

Le parole di Romano su Fullkrug

L’esperto di mercato ha spaiato come il Milan non sia intenzionato a riscattare l’attaccante tedesco, seppur le cifre sarebbero molto basse. La decisone nasce dall’impatto non incisivo di Fullkrug in questi 6 mesi, con i rossoneri che cercheranno altre soluzioni per l’attacco in vista della prossima stagione.

“Il Milan, come detto già mesi fa, sembra orientato a non riscattare Fullkrug. I rossoneri hanno apprezzato l’impatto carismatico e professionale dell’attaccante tedesco, ma non quello in campo dove non è mai stato veramente incisivo. Il Milan non eserciterà il diritto di riscatto che è orientato sui 4-5 milioni di euro, e si muoverà in cerca di un nuovo centravanti.”