Futuro Leao, arriva il chiarimento di Tare prima di Napoli-Milan

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, ha parlato a DAZN prima di Napoli-Milan della 31ª giornata di Serie A. Il dirigente rossonero non nasconde l’importanza della sfida.

Napoli-Milan: due squadre forti in cerca di punti pesanti

La partita di questa sera allo stadio Maradona rappresenta uno snodo cruciale per la corsa in classifica. Tare ha ribadito che giocano due grandi squadre, confermato dai numeri della graduatoria. Il dirigente sa che la vittoria della Juventus ha aggiornato gli equilibri e che ogni risultato conta pesantemente. “Stasera è fondamentale per noi, perché no, uscire con una vittoria”, ha dichiarato Tare a DAZN. Lo stadio napoletano, con il suo pubblico, rappresenta una sfida senza compromessi per i rossoneri.

Tare ha chiarito la propria visione della stagione quando interrogato sulla classifica. “Io cerco di guardare più in alto che in basso, per carattere”, ha risposto il direttore sportivo. Tuttavia riconosce che i numeri impongono attenzione e che il Milan deve mantenere concentrazione su ogni dettaglio.

Leao e il peso degli infortuni: la situazione reale

Rafael Leao rimane un elemento centrale nel progetto Milan, ma la stagione è stata compromessa da numerosi problemi fisici. Tare ha confermato che gli infortuni non hanno mai permesso al portoghese di esprimersi al meglio. L’esterno arriva da due settimane di stop e ha iniziato a lavorare con la squadra solo negli ultimi tre giorni. Per questo motivo è stato portato in panchina: disponibile in caso di necessità, ma non ancora in condizioni ottimali.

Qual è il futuro di Leao al Milan? Il contratto lo lega al club per altri due anni. Tare ha definito il giocatore “molto importante per il Milan“, senza lasciare dubbi sulla volontà di mantenerlo. Le qualità tecniche non sono mai state messe in discussione; il vero limite è stata la continuità fisica. Se riuscirà a trovare stabilità, potrà tornare a fare la differenza nella seconda metà della stagione e nei prossimi anni.