Futuro Leao, possibile la soluzione araba? La precisazione in diretta

Secondo Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky Sport, Leao difficilmente accetterà proposte dal campionato saudita nel prossimo futuro. Il giornalista ha analizzato le possibilità concrete di una partenza del portoghese verso il Golfo.

Leao e l’Arabia: perché il trasferimento non decolla

Di Marzio ha espresso chiaramente i suoi dubbi sulla fattibilità di una mossa verso il calcio saudita. Durante l’intervento a Sky Calcio-Mercato, ha sottolineato come il profilo del giocatore rossonero non si adatti al progetto di club come l’Al-Hilal. Non è una questione di cifre disponibili, bensì di scelta consapevole del calciatore. Leao rimane concentrato su obiettivi europei e sulla competizione ai massimi livelli, elementi che il campionato arabo non può garantire nella stessa misura.

La posizione del Milan su questo fronte è altrettanto netta. Il club rossonero, pur non considerando Leao incedibile, non ha ricevuto finora offerte concrete dall’estero. Di Marzio ha confermato come, qualora dovessero arrivare proposte ufficiali, la società valuterebbe attentamente, ma al momento il panorama del mercato internazionale non ha prodotto movimenti significativi intorno al portoghese.