Futuro Modric, spunta la richiesta del croato al Milan: la situazione

Modric al Milan dipende da una condizione precisa: la competitività della squadra per la prossima stagione. L’infortunio dello zigomo subito contro la Juventus accelera i tempi della decisione.

Modric e il Milan: le garanzie tecniche che servono

Secondo Matteo Moretto, esperto di calciomercato, il croato ha posto una richiesta esplicita alla dirigenza rossonera. “Luka Modric vuole un Milan competitivo, ha chiesto delle garanzie tecniche al Milan per il prossimo anno”, ha spiegato l’esperto nel suo ultimo video. La richiesta non è generica: Modric pretende una squadra all’altezza della Champions League e delle competizioni europee, non una formazione di transizione.

La frattura dello zigomo sinistro, risolta con intervento chirurgico alla clinica La Madonnina, tiene il centrocampista fuori dalle ultime quattro giornate. Ma questo stop forzato rappresenta un vantaggio per la riflessione: Modric avrà tempo per valutare il suo futuro senza distrazioni tattiche. L’ex Real Madrid non vuole sprecare gli ultimi anni di carriera in un progetto mediocre.

La decisione non è solo sportiva. Moretto ha sottolineato come “c’è anche il lato personale, il lato privato, scelta di vita personale” a pesare sulla valutazione del giocatore. Il rinnovo annuale proposto dal Milan non è automatico: dipende da cosa la società sarà disposta a garantire sul fronte tecnico e su come strutturerà la prossima stagione.