Gila al Milan, sorge un intoppo: la rivelazione di Moretto

Mario Gila è un pupillo di Igli Tare e di tutto il Milan, che vorrebbe ingaggiarlo dalla Lazio come possibile rinforzo top per il reparto difensivo della prossima stagione. D’altronde, il corteggiamento rossonero va avanti da tempo, ma non si è mai accesa una trattativa vera e propria. Il motivo principale dietro a questa situazione, infatti, è la relazione burrascosa tra i club coinvolti nell’ipotetico affare e la concorrenza di altre società interessate al difensore spagnolo.

Gila obiettivo estivo del Milan, ma la Lazio è un problema

Mario Gila è uno dei profili più interessanti offerti dal calcio italiano: il difensore centrale spagnolo, scuola Real Madrid, è migliorato notevolmente nel suo periodo alla Lazio e ora è un giocatore fortemente conteso sul mercato. In particolare, il Milan è forte su di lui da tempo e vorrebbe tentare nuovamente di acquistarlo nella finestra di calciomercato estiva, come sottolineato da Matteo Moretto. Certamente il prezzo vantaggioso, motivato dal contratto in scadenza nel 2027, lo rende un vero affare qualità-prezzo, ma la concorrenza di altre società e i rapporti non rosei tra i rossoneri e i biancocelesti rappresentano un intoppo nella situazione.

Perché i rapporti tra club sono tesi?

Negli ultimi anni la relazione tra Milan e Lazio si è incrinata a causa di alcune situazioni che sono state scomode per entrambe le parti. Infatti, la maggioranza delle operazioni recenti è avvenuta in contesti sgradevoli per il club che ha “ceduto”. Basti pensare ai casi Biglia o Romagnoli, protagonisti di trasferimenti piuttosto turbolenti. Infine, è da sottolineare il recente passaggio di Tare in rossonero dopo tantissimi anni da protagonista in biancoceleste, passaggio che ha scatenato il malcontento di Claudio Lotito.