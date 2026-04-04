Gimenez e il Milan come un sogno da realizzare: spunta la promessa ai tifosi

Santiago Gimenez ha confessato a DAZN la realizzazione di un obiettivo coltivato da bambino. L’attaccante rossonero ripercorre il percorso che lo ha portato a indossare la maglia del Milan.

Gimenez e il Milan: da tifoso a protagonista

Le immagini da bambino con la maglia rossonera non erano casuali. Gimenez ha sempre saputo cosa significava vestire quei colori, e oggi quella promessa si è trasformata in realtà concreta: “Mi emozionavo nel vedere Kakà, Pirlo, Seedorf, Gattuso. Oggi indossare questa maglia è come un sogno che si avvera“.

La consapevolezza del suo ruolo emerge dalle parole dell’attaccante. “Metterò sempre il Milan davanti a tutto“ non è una frase vuota ma una dichiarazione di intenti verso la società e i compagni. Gimenez conosce il peso della responsabilità che porta la maglia rossonera, ma la sente come uno stimolo piuttosto che come un fardello.

La promessa: “Non l’ho ancora dimostrato”

La prossima fase della carriera di Gimenez al Milan dipenderà da quanto velocemente trasformerà questa legittima emozione in prestazioni concrete: “Mi fido molto di me stesso come giocatore e sento di non averlo ancora dimostrato. Ringrazio Dio per questa nuova opportunità“. L’attaccante ha le motivazioni giuste e una struttura di supporto solida. Il sogno da bambino davanti alla televisione è diventato realtà: adesso arriva il momento di scrivere i capitoli successivi della storia rossonera con gol e vittorie.