Il Milan punta al colpaccio: osservato l’esterno classe 2005, i dettagli

Bajraktarevic rappresenta un profilo giovane e versatile nel mirino del calciomercato Milan. Il classe 2005 del PSV, autore del rigore decisivo che ha estromesso l’Italia dai Mondiali, incarna le caratteristiche di una ala moderna. Motivo questo per il quale i rossoneri lo seguono con grande attenzion.

Bajraktarevic e la crescita esponenziale: piace al Milan

L’esterno offensivo ha compiuto un percorso geografico inusuale prima di approdare in Europa. Nato negli Stati Uniti il 10 marzo 2005 ad Appleton nel Wisconsin da famiglia bosniaca, ha mosso i primi passi nel settore giovanile dell’SC Wave prima di entrare nella struttura del Chicago Fire nel 2019.

Nel maggio 2022 il suo primo contratto da professionista arriva con i New England Revolution. Solo nel 2025 il trasferimento decisivo in Europa: il PSV rappresenta il trampolino per una crescita esponenziale.

Ha accumulato 36 presenze complessive, 5 gol e 2 assist. In Champions League vanta già quattro apparizioni, esperienza che colloca il ventenne in una categoria superiore rispetto ai colleghi della sua generazione. Questi numeri spiegano l’attenzione del Milan, che valuta profili in grado di saltare le categorie intermedie del calcio europeo.

Bajraktarevic è un ambidestro naturale, eccelle nel dribbling su brevi distanze e nel controllo della palla negli spazi ristretti. La sua agilità e la velocità gli consentono di creare superiorità numerica nei duelli uno contro uno.

Dalla conclusione sa farsi pericoloso: non si limita all’assist, ma sa trovare la porta con tiri costruiti con geometria. Questa completezza offensiva lo rende una mezzala offensiva atipica, capace di occupare zone diverse del campo senza perdere efficacia. Per il Milan significherebbe una soluzione modulare, adattabile sia al 4-2-3-1 che a sistemi più fluidi.

Costo e stipendio: la fattibilità economica per il Milan

Quanto costa Bajraktarevic? Al momento la sua valutazione si aggira sui 5 milioni di euro, cifra completamente gestibile dalle casse rossonere. Non rappresenta una spesa che incide sulla struttura salariale del club: lo stipendio del ventenne non comporterebbe alcun problema dal punto di vista del fair play finanziario.

Il prezzo attuale potrebbe crescere significativamente nei prossimi mesi, specialmente se il PSV lo farà giocare con continuità o se la Bosnia avrà un percorso rilevante ai Mondiali. Il Milan, se intenzionato, disporrebbe di una finestra temporale ristretta prima di un eventuale rivalutazione.

Il profilo di Bajraktarevic incarna la strategia moderna del calciomercato Milan: giovane, versatile, con esperienza europea già consolidata e prezzo accessibile. Nei prossimi mesi il PSV e gli osservatori rossoneri continueranno a monitorare la crescita dell’esterno bosniaco-americano, in attesa di capire se il Milan deciderà di affondare il colpo per il talento classe 2005.