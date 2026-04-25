Indagine Rocchi, arriva la replica del designatore: ecco cosa ha detto

Arriva la replica del designatore dell’AIA Rocchi dopo la notizia della notifica di un Avviso di Garanzia dalla Procura di Milano. L’ex direttore di gara infatti, a La Gazzetta dello Sport, ha risposto alla notizia delle ultime ore che riguarda il possibile ‘concorso in frode sportiva’ che riguarda la sua persona su alcuni casi specifici delle scorse stagioni.

Caos AIA, Rocchi replica: “Io estraneo ai fatti, mi difenderò”

“Il designatore Rocchi ha fatto sapere di considerarsi estraneo e che nel caso si difenderà sotto ogni punto di vista”.

Arriva così, mediante La Gazzetta dello Sport, la replica del designatore dell’AIA Gianluca Rocchi, dopo il caos che si sta creando nelle ultime ore riguardo l’indagine della Procura di Milano. L’ex direttore di gara si giudica estraneo a ogni fatto e a ogni possibile reato, promettendo di difendersi.

La questione non è chiusa, le indagini proseguono e sarà chiaro nelle prossime settimane o mesi come si evolverà la vicenda.