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Indagine Rocchi, arriva la replica del designatore: ecco cosa ha detto

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Indagine Rocchi, arriva la replica del designatore: ecco cosa ha detto
Pierluigi Rocchi, designatore arbitri. Fonte: ANSA
Pierluigi Rocchi, designatore arbitri, in primo piano. Foto ANSA

Arriva la replica del designatore dell’AIA Rocchi dopo la notizia della notifica di un Avviso di Garanzia dalla Procura di Milano. L’ex direttore di gara infatti, a La Gazzetta dello Sport, ha risposto alla notizia delle ultime ore che riguarda il possibile ‘concorso in frode sportiva’ che riguarda la sua persona su alcuni casi specifici delle scorse stagioni.

Caos AIA, Rocchi replica: “Io estraneo ai fatti, mi difenderò”

“Il designatore Rocchi ha fatto sapere di considerarsi estraneo e che nel caso si difenderà sotto ogni punto di vista”.

Arriva così, mediante La Gazzetta dello Sport, la replica del designatore dell’AIA Gianluca Rocchi, dopo il caos che si sta creando nelle ultime ore riguardo l’indagine della Procura di Milano. L’ex direttore di gara si giudica estraneo a ogni fatto e a ogni possibile reato, promettendo di difendersi.

La questione non è chiusa, le indagini proseguono e sarà chiaro nelle prossime settimane o mesi come si evolverà la vicenda.

Sono Massimiliano Libro Muscarà, nato a Messina il 10/09/2001. Aspirante giornalista, coltivo la mia passione attraverso la scrittura di pezzi online, conduzione radiofonica e trasmissioni sul web, tutte riguardanti lo sport e in particolar modo il calcio, il mio sport preferito.

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