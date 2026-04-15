La Champions fa da assist al Milan: ora la trattativa può entrare nel vivo

La ricerca dell’attaccante del Milan in vista della prossima stagione continua, ed i rossoneri potrebbero giovare dell’uscita dalla Champions del Barcellona: i rossoneri, infatti, sanno che ora il Barcellona e Lewandowski si incontreranno per decidere se continuare insieme o no. Il Milan adesso attende alla finestra novità, pronto a proporre la sua candidatura per il bomber polacco.

La situazione Lewandowski: rossoneri alla finestra

Come risaputo, il Barcellona e Lewandowski avrebbero fatto i conti una volta raggiunti gli obiettivi stagionali: con il campionato ormai vinto e con l’eliminazione dalla Champions, l’incontro potrebbe avvenire a stretto giro, per iniziare a preparare il futuro, insieme o separati.

Il Milan dalla sua è pronta a candidarsi per la prossima stagione, vista la ricerca di un centravanti. La concorrenza è altissima, soprattutto dall’MLS e dalla lega araba, pronte ad offrire prospettive contrattuali migliori rispetto al Milan, che dalla sua può invece schierare il fascino della sua storia. Lewa ed il Barcellona si incontreranno a breve, ed il Milan spererà fino all’ultimo il grande colpo.