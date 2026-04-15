Calciomercato del Milan

La Champions fa da assist al Milan: ora la trattativa può entrare nel vivo

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La Champions fa da assist al Milan: ora la trattativa può entrare nel vivo
Massimiliano Allegri sorridente in panchina. Fonte: ANSA
Allegri sorridente in panchina

La ricerca dell’attaccante del Milan in vista della prossima stagione continua, ed i rossoneri potrebbero giovare dell’uscita dalla Champions del Barcellona: i rossoneri, infatti, sanno che ora il Barcellona e Lewandowski si incontreranno per decidere se continuare insieme o no. Il Milan adesso attende alla finestra novità, pronto a proporre la sua candidatura per il bomber polacco.

La situazione Lewandowski: rossoneri alla finestra

Come risaputo, il Barcellona e Lewandowski avrebbero fatto i conti una volta raggiunti gli obiettivi stagionali: con il campionato ormai vinto e con l’eliminazione dalla Champions, l’incontro potrebbe avvenire a stretto giro, per iniziare a preparare il futuro, insieme o separati.

Robert Lewandowski in campo con il Barcellona
Lewandowski in campo con la maglia del Barcellona. Fonte: ANSA

Il Milan dalla sua è pronta a candidarsi per la prossima stagione, vista la ricerca di un centravanti. La concorrenza è altissima, soprattutto dall’MLS e dalla lega araba, pronte ad offrire prospettive contrattuali migliori rispetto al Milan, che dalla sua può invece schierare il fascino della sua storia. Lewa ed il Barcellona si incontreranno a breve, ed il Milan spererà fino all’ultimo il grande colpo.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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