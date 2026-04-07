Leao via in estate? Di Marzio rivela le intenzioni del Milan

Rafael Leao lascerà il Milan solo se arriveranno proposte concrete. Secondo Gianluca Di Marzio, il club rossonero non a ancora ricevuto offerte significative per il numero 10 portoghese e si priverà di lui, nella finestra di mercato estiva, soltanto se queste appunto arriveranno.

Leao e il Milan: il piano per l’estate

L’esperto di calciomercato ha chiarito la posizione del Diavolo nel post-partita di Napoli-Milan. Il ragionamento interno alla società è puntare sul talento portoghese, ma la situazione potrebbe cambiare completamente se arriveranno proposte importanti. Ad oggi, nessuna squadra ha mosso passi concreti verso il Milan con cifre in grado di convincere la dirigenza rossonera.

Leao ha saltato la sfida contro il Torino del 21 marzo per un problema fisico. Ha lavorato tra Portogallo e Milanello per recuperare, quindi è entrato in campo nel finale di Napoli-Milan all’83’, disputando 12 minuti senza lasciare il segno nel big match del Maradona.

I numeri di Leao: 10 gol in 25 partite nonostante gli infortuni

Nonostante gli stop fisici e il cambio di ruolo nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri, dove non fa più l’esterno offensivo ma agisce come prima o seconda punta, la stagione del portoghese rimane produttiva. Ha segnato 10 gol e fornito 2 assist in 25 partite tra Serie A e Coppa Italia, accumulando 1.609 minuti sul terreno di gioco.

“Il ragionamento che fa il Milan è di puntarci. Il Milan poi ha dimostrato che nessuno è incedibile, ma non sono arrivate offerte importanti da far barcollare il Milan. Quindi il club non si è mai neanche posto il problema di capire se metterlo sul mercato o no”

ha spiegato Di Marzio.

La posizione è cristallina: il Milan non sta cercando attivamente acquirenti per Leao. La cessione avverrà solo se una squadra europea presenterà un’offerta in grado di convincere la dirigenza rossonera.

Fino a quel momento, il portoghese continuerà a essere una pedina fondamentale nel progetto tattico di Allegri. L’estate potrebbe comunque portare novità nel calciomercato Milan se le circostanze dovessero cambiare.