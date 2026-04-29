Mercato Milan, Allegri punta Fagioli ma la Fiorentina blocca tutto! Le ultime

Massimiliano Allegri ha indicato chiaramente il nome di Nicolò Fagioli ai dirigenti del Milan per rinforzare il centrocampo rossonero. Secondo Tuttosport, l’allenatore livornese vuole il playmaker viola come elemento centrale nel suo progetto tattico.

Allegri e Fagioli: storia nota, futuro incerto

La conoscenza tra i due è profonda. Allegri ha lanciato Fagioli alla Juventus, allenandolo per due stagioni consecutive (2022-2024), e conosce perfettamente le sue qualità tecniche e la capacità di giocare davanti alla difesa. L‘allenatore toscano lo vede come il profilo ideale per ereditare il ruolo di regista che attualmente occupa Luka Modrić nel Milan. Fagioli ha appena completato una stagione di altissimo livello con la Fiorentina, consolidandosi come uno dei migliori talenti del calcio italiano e attirando l’attenzione di diversi club di primo piano.

Il problema è concreto e difficile da aggirare: la Fiorentina non intende venderlo. Fabio Paratici, il neo-dirigente viola, ha costruito il suo progetto proprio su Fagioli e pretende di ripartire da lui per edificare una squadra ancora più competitiva. La società gigliata ha investito sul giocatore nel momento più delicato della sua carriera, dopo la squalifica per scommesse, facilitandone il rilancio. Quella lealtà sportiva rende l’operazione quasi impossibile da concretizzare.