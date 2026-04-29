Mercato Milan, colpo dalla Premier ma servono 60 milioni: le ultime sul futuro bomber

Nicolas Jackson rappresenta un’opzione concreta sul mercato Milan, ma il prezzo fissato dal Chelsea blocca ogni trattativa seria. I rossoneri hanno avuto contatti con l’entourage dell’attaccante senegalese nelle ultime settimane, secondo quanto rivela Tuttomercatoweb.

Jackson al Milan: perché il Chelsea non scende a compromessi

L’attaccante classe 2001 è attualmente in prestito al Bayern Monaco, che ha versato 15 milioni con 65 di riscatto condizionato a 30 presenze e 10 gol. I tedeschi non intendono esercitare l’opzione di riscatto al termine della stagione, costringendo il Chelsea a cercare una soluzione alternativa. I Blues hanno chiarito una posizione ferma e non negoziabile: nessun nuovo prestito con diritto di riscatto, ma solo una cessione definitiva a 60 milioni di euro.

Questa valutazione rappresenta un ostacolo concreto per il Milan. La cifra rispecchia le ambizioni del Chelsea di recuperare l’investimento fatto su Jackson, ma contrasta con la strategia rossonera di contenere la spesa per gli attaccanti. Il club londinese non accetta compromessi, consapevole che il mercato estivo offre alternative a squadre disposte a investire con maggiore libertà.