Mercato Milan, Fagioli nel mirino? Spunta la posizione della Fiorentina

Nicolò Fagioli resta incedibile per la Fiorentina. Come rivela Matteo Moretto, il direttore sportivo Fabio Paratici non intende liberarsi del centrocampista, nonostante l’interesse del Milan per il mercato estivo.

Fagioli: la Fiorentina non lo cede senza proposte esorbitanti

L’ex bianconero ha attirato l’attenzione della dirigenza rossonera durante una stagione complicata per i viola. Cresciuto da Max Allegri a Torino, Fagioli rappresenta una soluzione tattica gradita all’allenatore livornese. Tuttavia, il Milan non ha ancora formulato un’offerta concreta, anche perché consapevole della posizione ferma del club toscano.

Secondo Moretto, “Fagioli è il punto fermo della Fiorentina e il punto da cui la Fiorentina vuole ripartire”. La strategia di Paratici è cristallina: il giocatore rimane un cardine del progetto viola e può partire solo di fronte a proposte fuori mercato con cifre spropositate. Non si tratta di una posizione negoziale, ma di una scelta definitiva sulla continuità del centrocampo.