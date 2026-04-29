Mercato Milan, gelato Tare: persa la corsa a Lewandowski? La situazione

Lewandowski verso la Juventus, il Milan perde la corsa al bomber. Secondo Tuttosport, i bianconeri hanno avviato contatti concreti con l’entourage del polacco.

Juventus all’attacco: Lewandowski a portata di mano

La Juventus ha accelerato sulla pista che porta a Robert Lewandowski e il Milan si ritrova improvvisamente in difesa. L’ex attaccante del Bayern Monaco lascerà il Barcellona a parametro zero nella prossima stagione, una situazione che apre scenari clamorosi sul mercato europeo. I bianconeri, come rivela Tuttosport, hanno già intavolato discussioni dirette con l’entourage del polacco, segnale di una trattativa seria e avanzata.

Lewandowski rappresenta il profilo ideale per la rivoluzione offensiva che Luciano Spalletti intende costruire alla Juventus. Un bomber di esperienza mondiale, uno che ha fatto la storia nel calcio tedesco e che conosce perfettamente come vincere in Europa. La Juventus non sta giocando a poker: vuole il polacco e sta muovendo i pezzi con decisione concreta, non con sondaggi timidi.