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Mercato Milan, gelato Tare: persa la corsa a Lewandowski? La situazione

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Mercato Milan, gelato Tare: persa la corsa a Lewandowski? La situazione
Robert Lewandowski, attaccante del Barcellona
Robert Lewandowski, attaccante del Barcellona, esulta dopo la rete realizzata contro l'Atletico Madrid

Lewandowski verso la Juventus, il Milan perde la corsa al bomber. Secondo Tuttosport, i bianconeri hanno avviato contatti concreti con l’entourage del polacco.

Juventus all’attacco: Lewandowski a portata di mano

La Juventus ha accelerato sulla pista che porta a Robert Lewandowski e il Milan si ritrova improvvisamente in difesa. L’ex attaccante del Bayern Monaco lascerà il Barcellona a parametro zero nella prossima stagione, una situazione che apre scenari clamorosi sul mercato europeo. I bianconeri, come rivela Tuttosport, hanno già intavolato discussioni dirette con l’entourage del polacco, segnale di una trattativa seria e avanzata.

Lewandowski rappresenta il profilo ideale per la rivoluzione offensiva che Luciano Spalletti intende costruire alla Juventus. Un bomber di esperienza mondiale, uno che ha fatto la storia nel calcio tedesco e che conosce perfettamente come vincere in Europa. La Juventus non sta giocando a poker: vuole il polacco e sta muovendo i pezzi con decisione concreta, non con sondaggi timidi.

Redazione SpaziMilan
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