Mercato Milan, Gila nel mirino: pronta la proposta, i dettagli

Mario Gila rappresenta un obiettivo concreto del Milan nel calciomercato invernale, con il difensore della Lazio che pretende un ingaggio di 4 milioni di euro netti annui, cifra che lo porrebbe tra i più pagati della rosa rossonera.

Gila e il Milan: i colloqui ufficiali partono subito

Secondo quanto rivela Matteo Moretto nel suo intervento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, i rossoneri avvieranno presto negoziati ufficiali con la Lazio per il difensore spagnolo. La trattativa non si presenta semplice: Lotito è noto per le sue resistenze negoziali, e tra Tare e la società biancoceleste esistono rapporti tesi che complicano ulteriormente il quadro. Inoltre, Gila attira l’interesse di numerosi club europei, trasformando l’operazione in una vera competizione di mercato.

L’ingaggio richiesto dal giocatore è il primo ostacolo. A differenza di altri difensori sul mercato, Gila pretende compensi da top player: 4 milioni netti stagionali rappresentano una cifra importante per il Milan, che negli ultimi anni ha mantenuto una certa disciplina sui salari. Inserire uno dei più pagati della rosa non è una decisione da prendere alla leggera, soprattutto in un momento dove il club rossonero sta già supportando stipendi significativi per i big della squadra.