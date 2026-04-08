Mercato Milan, Kim pista plausibile? L’ex Napoli esce allo scoperto

Kim Min-Jae continua a essere monitorato da Milan, Inter e Juventus, ma il difensore del Bayern Monaco chiude ogni discussione sul mercato con una risposta evasiva.

Bayern Monaco: il muro economico che blocca il ritorno

L’operazione che porterebbe il centrale sudcoreano in Italia si scontra contro due ostacoli insormontabili. Il Bayern chiede ancora cifre significative per il trasferimento, mentre l’ingaggio di 9 milioni di euro netti annui risulta incompatibile con i bilanci dei tre club interessati. Solo un duplice sacrificio economico della società bavarese potrebbe sbloccare la situazione, riducendo sia il prezzo del cartellino che le pretese salariali del giocatore.

Kim aveva lasciato il Napoli nel luglio 2023, appena dodici mesi dopo l’arrivo dalla Turchia. Il Bayern lo acquistò esercitando la clausola da 50 milioni di euro, promettendo un progetto di rilievo europeo. La realtà tedesca però lo ha visto spesso in panchina, con prestazioni altalenanti che hanno alimentato i rumors di cessione già nella scorsa finestra invernale.

Kim e il Napoli: nostalgia senza ritorno

Interpellato direttamente sulla possibilità di tornare in Serie A, il difensore ha scelto la prudenza. “Posso dire che l’esperienza al Napoli è stata davvero positiva per me, la ricordo con particolare piacere, ora sono concentrato sul presente”, ha dichiarato. La frase rivela affetto per l’esperienza partenopea, ma anche la volontà di non alimentare aspettative. Sul suo futuro non aggiunge nulla: nessun cenno a Inter, Milan o Juve, nessun apertura verso movimenti imminenti.

Il contratto del classe 1996 con il Bayern scade il 30 giugno 2028. Tecnicamente il giocatore rimane legato ai bavaresi per altri quattro anni e mezzo, un vincolo che complica ulteriormente le trattative. Le società italiane interessate dovrebbero convincere la dirigenza bavarese a cedere in perdita o quasi, uno scenario che nessuno dei tre club sembra disposto ad affrontare.