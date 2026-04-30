Mercato Milan, l’agente smentisce la trattativa: poi l’elogio ad Allegri

Il Milan pensa al campo e alla qualificazione, d’importanza vitale, alla prossima edizione della Champions League. Tuttavia, la dirigenza vuole avere le idee chiare sulla pianificazione del mercato. In difesa interessa Mario Gila della Lazio, ma l’agente dello spagnolo ha raffreddato ogni pista. Non sono mancati, però, i complimenti per Massimiliano Allegri.

Milan, si complica la pista Gila

Come riportato da “PianetaMilan.it”, il difensore biancoceleste potrebbe rimanere a Roma fino alla scadenza del contratto. Gila ha un accordo con il club di Lotito fino al 2027. Se la società non dovesse decidere di cederlo per monetizzare, il giocatore e il suo agente non forzeranno le cose. Queste le parole di Alejandro Camano:

“Non sto parlando con Milan, Juventus o altri club. Se qualcuno è interessato, deve rivolgersi alla Lazio, che è proprietaria del cartellino. Io sono solo il procuratore”.

Gila-Milan, l’agente non nasconde l’ammirazione per Allegri

Il procuratore del difensore ha messo le cose in chiaro. Gila sta pensando solo alla Lazio e alla finale di Coppa Italia conquistata dagli uomini di Maurizio Sarri. Il giocatore e il suo agente hanno massimo rispetto per il tecnico biancocelste, ma anche per quello rossonero:

“Allegri è tra i migliori al mondo, ma per noi conta Sarri. È il tecnico della Lazio ed è uno dei migliori proprio per questo.”

Un commento che Camano si è lasciato sfuggire e che non è passato inosservato. Tuttavia, per il momento, ogni discorso legato al Milan è rimandato a giugno.