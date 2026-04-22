Mercato Milan, l’obiettivo resta Gila: passi avanti per chiudere, spuntano le cifre

Mario Gila rimane il grande obiettivo difensivo del Milan per l’estate. Secondo quanto rivela il Corriere dello Sport, i rossoneri hanno compiuto passi avanti significativi con l’entourage del centrale spagnolo della Lazio.

Gila al Milan: la Lazio chiede 20 milioni

La trattativa tra Milan e Lazio si muove su cifre concrete. Le due società ragionano su una valutazione di 20 milioni di euro più bonus per il trasferimento del difensore classe 2000. La scadenza contrattuale di Gila con i biancocelesti, fissata al 30 giugno 2027, rappresenta un elemento che facilita la negoziazione: il giocatore non intende rinnovare con il club laziale e cerca una nuova destinazione.

Igli Tare, oggi direttore sportivo del Milan, fu colui che portò Gila a Roma nell’estate 2022 dal Real Madrid. La possibilità di ricongiungersi con l’ex DS rappresenta un vantaggio tattico e organizzativo. Tare conosce il profilo del difensore, i suoi punti di forza e le dinamiche necessarie per integrarlo nel progetto rossonero.