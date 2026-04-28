Mercato Milan, non solo Gila per la difesa: spunta un altro obiettivo (dalla Serie A)

Il Milan prepara una rivoluzione difensiva per la prossima stagione. Dopo Mario Gila dalla Lazio, il club rossonero punta su Thomas Kristensen dell’Udinese per completare il reparto arretrato.

Gila e Kristensen: il doppio colpo in difesa

La strategia di Igli Tare in sede di calciomercato prevede due innesti centrali nel corso della sessione estiva. Gila rappresenta la priorità assoluta: operazione da 20-25 milioni di euro bonus compresi con la Lazio, con il giocatore classe 2000 che piace sia al direttore sportivo che a Massimiliano Allegri per la sua duttilità tattica. Il centrale spagnolo può agire sia da braccetto destro in difesa a tre sia da centrale in quella a quattro.

Accanto al difensore biancoceleste, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il Milan ha deciso di accelerare su Thomas Kristensen. Il danese dell’Udinese, classe 2002, rappresenta il secondo tassello di questa strategia difensiva. Con i friulani ha disputato 27 partite in Serie A e Coppa Italia, segnando anche 2 gol. La partenza in prestito di David Odogu ha liberato spazio nel budget e nelle scelte tecniche per questa operazione.