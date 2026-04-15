Mercato Milan, per Kim occhio ad una rivale in Serie A: così si complica tutto

Non c’è soltanto il Milan sulla tracce di Kim Min-Jae. Anche la Juventus ha individuato l’ex difensore del Napoli come obiettivo concreto per la difesa, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport. Il centrale del Bayern potrebbe arrivare a Torino in caso di partenza di Bremer verso la Premier League, con i club inglesi pronti a offrire 40-50 milioni più bonus.

Kim e Spalletti: il progetto della Juventus

L’idea della Continassa ruota attorno al riavvicinamento tra il coreano e Luciano Spalletti, che lo ha esaltato durante lo scudetto del Napoli 2023. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Damien Comolli ha già effettuato sondaggi esplorativi per valutare la fattibilità dell’operazione. La Juventus vorrebbe ingaggiare Kim inizialmente in prestito, trasformandolo in una soluzione ponte qualora Bremer dovesse trasferirsi in Inghilterra.

Il feeling tra il tecnico e il difensore rappresenta un elemento chiave del progetto bianconero. Kim ha raggiunto la consacrazione internazionale proprio sotto la guida di Spalletti nel campionato italiano, e il desiderio di ritrovarlo costituisce una leva importante nelle trattative. La Juventus punta su questa continuità tattica per accelerare l’integrazione del giocatore nel sistema difensivo bianconero.

Lo stipendio blocca tutto: l’ostacolo economico

Quale è il vero problema dell’operazione? Lo stipendio in doppia cifra di Kim al Bayern, che supera i 10 milioni con i bonus. Alla Continassa le cifre di questo genere non rientrano più nei parametri di bilancio, soprattutto considerando che Bremer guadagna poco più della metà. La Juventus dovrà trovare un compromesso economico significativo per rendere fattibile l’affare.