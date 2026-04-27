Mercato Milan, svolta per chiudere l’affare: “C’è la proposta!”

Milan e Leon Goretzka trattano il primo colpo della stagione 2026/2027. Il centrocampista bavarese, in scadenza a giugno con il Bayern Monaco, rappresenta l’obiettivo prioritario per rinforzare il centrocampo rossonero.

Goretzka al Milan: l’offerta sul tavolo

Secondo quanto rivela Nicolò Schira, il Milan ha intensificato i contatti con il classe 1995 e ha messo nero su bianco una proposta concreta. Il contratto proposto copre cinque stagioni fino al 2029 con un compenso annuale di 5 milioni di euro, integrato da bonus alla firma per convincere il calciatore a trasferirsi. La dirigenza rossonera ha inoltre inserito un’opzione di prolungamento fino al 2030, ulteriore elemento per attrarre il centrocampista tedesco verso Milano.

L’operazione rappresenta una scelta tattica precisa. Goretzka offre fisicità, inserimenti offensivi e qualità costruttiva nel gioco corto. In questa stagione ha collezionato 28 presenze in Bundesliga con 3 gol e 2 assist, oltre a 9 apparizioni in Champions League. Il profilo corrisponde esattamente alle esigenze del Milan per completare un reparto mediano che punta a tornare protagonista in Europa.