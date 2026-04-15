Mercato Milan, svolta su Lewandowski? C’è stato un incontro, resta un ostacolo “interno”

Tare ha cenato con Pini Zahavi, agente di Robert Lewandowski, per impostare una trattativa estiva. Ma Giorgio Furlani frena il progetto.

Tare insiste: la cena milanese con l’agente di Lewandowski

Come rivela Calciomercato.com, il direttore sportivo del Milan e l’intermediario del bomber polacco si sono incontrati a Milano nei giorni scorsi. L’obiettivo era concreto: costruire le basi per portare Lewandowski in rossonero quando scadrà il suo contratto con il Barcellona nella prossima stagione. Tare vuole replicare l’operazione conclusa un anno fa con Luka Modrić, sfruttando i buoni rapporti con Zahavi, che aveva già facilitato l’arrivo di Christopher Nkunku.

Il polacco, attaccante da 660 gol in carriera, ha già deciso di non rinnovare con il Barça. Dopo quattro anni in Catalogna ritiene concluso il suo ciclo e cerca una nuova sfida. Su di lui premono Milan e Juventus in Serie A, mentre dall’estero arrivano proposte ricche dalla MLS, con i Chicago Fire particolarmente interessati. La partita per il suo futuro è ancora aperta, ma Tare si muove in anticipo per sgombrargli il campo.

Furlani blocca Tare: Lewandowski non rientra nei parametri

L’ostacolo vero non viene dalla concorrenza, ma dall’interno del Milan. Giorgio Furlani, amministratore delegato rossonero, non intende puntare su Lewandowski per la stagione 2026-2027. La sua visione è completamente diversa da quella del direttore sportivo: l’ad vuole un attaccante più giovane, con richieste di stipendio inferiori e allineate ai parametri della società.