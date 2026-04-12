Milan, addio a sorpresa? Non ha convinto Allegri: cosa può succedere in estate

Youssouf Fofana può lasciare il Milan se arriverà un’offerta convincente. Matteo Moretto conferma l’indiscrezione: il centrocampista resta un profilo monitorato per il mercato estivo.

Fofana e il Milan: addio possibile con l’offerta giusta

Il centrocampista francese, arrivato in rossonero con grandi aspettative, fatica a trovare continuità tattica nel progetto di Allegri. A 27 anni, con un contratto fino al 2028, Fofana rappresenta una risorsa che la dirigenza milanista è disposta a valutare con pragmatismo. Non si tratta di una cessione immediata, ma di una possibilità concreta qualora giungessero proposte ritenute interessanti dal club.

L’esperto di mercato Moretto chiarisce la posizione rossonera sul canale Youtube di Fabrizio Romano: “Qualora dovesse arrivare una proposta interessante quest’estate, ci aspettiamo che il Milan la possa tenere in considerazione”. In gennaio erano già arrivati approcci da club turchi, ma nessuno aveva raggiunto i parametri economici milanisti. La situazione rimane fluida e dipenderà dalle valutazioni che la dirigenza farà nel corso della prossima sessione.

Il contesto tattico: Fofana non si è adattato ad Allegri

La mancanza di adattamento al sistema di gioco rappresenta il nodo centrale. Moretto sottolinea come il francese non abbia trovato il suo spazio ideale nelle scelte tattiche del tecnico rossonero. Questo elemento rende più concreta l’ipotesi di una partenza: quando un giocatore non entra negli schemi, il valore si deteriora rapidamente.

Quale scenario attende Fofana? Una permanenza al Milan dipenderà soprattutto dalla continuità che riuscirà a ottenere nelle prossime settimane. Se la situazione tattica non dovesse sbloccarsi, la cessione diventa quasi scontata.

La priorità rossonera rimane comunque la qualificazione in Champions League. Solo dopo aver raggiunto questo obiettivo la dirigenza procederà con le valutazioni definitive sul mercato. Fofana potrebbe rappresentare una delle prime mosse estive del calciomercato Milan, qualora arrivassero offerte superiori ai 20 milioni di euro. Il club non ha fretta, ma è consapevole che il valore del centrocampista potrebbe diminuire ulteriormente se l’utilizzo tattico dovesse restare marginale.