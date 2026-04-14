Milan, Allegri e l’effetto domino: i rischi di una separazione

Allegri rischia di trascinare via mezza squadra se dovesse lasciare il Milan. Carlo Pellegatti avverte della possibilità concreta che Rabiot, Modric e Maignan seguano l’allenatore verso l’uscita.

Allegri e la tentazione della Nazionale: il nodo da sciogliere

Massimiliano Allegri ha posto condizioni chiare alla dirigenza rossonera. Sul tavolo c’è l’offerta per diventare commissario tecnico della Nazionale italiana, un’opportunità che lo attrae. Il tecnico non ha nascosto questa possibilità, costringendo il Milan a fare scelte importanti. La società deve decidere se blindare il progetto o rischiare di vederlo crollare.

Pellegatti non ha dubbi sulla dinamica che si creerebbe in caso di addio. “Io ho la convinzione mia che se andasse via Allegri, Rabiot, Modric e Maignan se ne vadano“, è l’idea espressa dal giornalista. Non è una semplice ipotesi: è il riflesso di uno spogliatoio legato a un uomo, non a una società. Questi tre giocatori rappresentano i pilastri tattici e caratteriali della squadra. Perderli significherebbe demolire quanto costruito.