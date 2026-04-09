Milan, Allegri prova la soluzione anti Udinese: c’è una sorpresa

Il Milan continua la sua preparazione in vista della sfida di San Siro contro l’Udinese e arrivano importanti indicazioni dalle prove tattiche. Massimiliano Allegri studia nuove soluzioni per rilanciare l’attacco rossonero.

Milan, Allegri lancia il tridente

Secondo quanto riferito da Sky, il tecnico rossonero ha testato il 4-3-3, con un tridente offensivo formato da Christian Pulisic e Rafael Leao sugli esterni e una punta centrale ancora in ballottaggio. A contendersi il posto sono Santiago Gimenez e Niclas Fullkrug, con il messicano al momento leggermente favorito per partire dal primo minuto.

L’obiettivo è dare nuova linfa all’attacco, considerando che l’ultima rete di un attaccante rossonero risale a più di un mese fa. Da segnalare inoltre una buona notizia dalla difesa, Matteo Gabbia è rientrato in gruppo ed è pienamente recuperato, pronto ad essere convocato per la gara di sabato.