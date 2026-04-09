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Milan, Allegri prova la soluzione anti Udinese: c’è una sorpresa

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Milan, Allegri prova la soluzione anti Udinese: c’è una sorpresa
Massimiliano Allegri, allenatore del Milan
Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, seduto in panchina prima del match contro il Bologna

Il Milan continua la sua preparazione in vista della sfida di San Siro contro l’Udinese e arrivano importanti indicazioni dalle prove tattiche. Massimiliano Allegri studia nuove soluzioni per rilanciare l’attacco rossonero.

Milan, Allegri lancia il tridente

Secondo quanto riferito da Sky, il tecnico rossonero ha testato il 4-3-3, con un tridente offensivo formato da Christian Pulisic e Rafael Leao sugli esterni e una punta centrale ancora in ballottaggio. A contendersi il posto sono Santiago Gimenez e Niclas Fullkrug, con il messicano al momento leggermente favorito per partire dal primo minuto.

L’obiettivo è dare nuova linfa all’attacco, considerando che l’ultima rete di un attaccante rossonero risale a più di un mese fa. Da segnalare inoltre una buona notizia dalla difesa, Matteo Gabbia è rientrato in gruppo ed è pienamente recuperato, pronto ad essere convocato per la gara di sabato.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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