Milan, amichevole di lusso fissata per la pre-season: data e orario

Milan e Chelsea si sfideranno l’8 agosto a Giacarta nel Gelora Bung Karno Stadium alle 19:00 locali, in un’amichevole che segna un momento storico per il calcio asiatico: la prima volta che due big europee si incontrano sul suolo indonesiano durante una tournée estiva.

La scelta di Giacarta per la preparazione 2026 non è casuale. L’Indonesia rappresenta il terzo bacino mondiale di tifosi rossoneri con 40 milioni di sostenitori secondo i dati Nielsen, e primeggia globalmente per engagement sulle piattaforme digitali del Milan. Una piazza che il Diavolo conosce bene: nel 1994 affrontò il Persib Bandung nello stesso stadio, mentre più recentemente la città ha ospitato una tappa del Trophy Tour con lo Scudetto 2021-22. Tornare a Giacarta significa consolidare una presenza commerciale e sentimentale già consolidata, trasformando 11mila chilometri di distanza in un’opportunità di connessione diretta con i supporter asiatici.

Milan e Chelsea: il precedente asiatico che non c’è

Sebbene i due club si siano affrontati frequentemente in pre-season nel corso di questo secolo, questa sarà la prima volta che il Milan e il Chelsea giocheranno in Asia. Chelsea ha visitato l’Indonesia nel 2013, ricevendo un’accoglienza memorabile con decine di migliaia di tifosi all’aeroporto e oltre 80mila spettatori nello stadio dove vinse 8-1 contro un all-stars locale. Stavolta l’avversario sarà di tutt’altro livello. Lo scontro tra i sette titoli Champions League rossoneri e i due trofei continentali dei Blues rappresenta uno scenario di assoluto prestigio internazionale.

La partita si inserisce nel calendario della pre-season 2026 che prevede anche il derby milanese contro l’Inter in Australia. Perth fungerà da base logistica principale per la tournée estiva, con strutture all’avanguardia messe a disposizione del Milan. L’8 agosto alle 19:00 ora locale (WIB) il Gelora Bung Karno farà da cornice a questo scontro, con una nuova coppa in palio appositamente creata per l’occasione.