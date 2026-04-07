Milan, durissimo commento di Adani: “Non è una squadra da calcio…”

Lele Adani non ha usato mezzi termini dopo Milan-Napoli. L’ex calciatore ha criticato duramente l’organizzazione offensiva dei rossoneri, smontando la gestione tattica della partita persa contro il Napoli.

Cinque attaccanti senza linguaggio comune

Il Milan ha schierato cinque punte diverse nel corso della gara, alternandole senza una strategia apparente. Fullkrug, Nkunku, Gimenez, Pulisic, Loftus-Cheek e infine Leao: un carosello offensivo che non ha prodotto alcun coordinamento tattico. Adani ha evidenziato l’assenza totale di intese tra i giocatori d’attacco, di movimenti combinati, di contro-movimenti costruiti. Non era semplicemente una questione di imprecisione o sfortuna: era l’incapacità strutturale di creare occasioni attraverso il gioco di squadra.

La differenza con il Napoli è stata netta nel secondo tempo. Una squadra ha raccolto i frutti del proprio lavoro offensivo, l’altra ha accumulato confusione. Politano ha deciso la partita all’80esimo minuto, ma il gol era solo la conseguenza logica di un dominio tattico che il Milan non ha mai contrastato.

Adani contro il Milan: “Non ho visto una squadra di calcio”

Le parole di Adani sono state senza appello. “Non ho visto nulla di una squadra di calcio che deve combinare per creare un’occasione”, ha dichiarato ai microfoni di Viva El Futbol. Ha sottolineato come il Napoli, partito senza Hojlund e Lukaku, abbia comunque mantenuto una coesione offensiva che il Milan non ha mai trovato. Milinkovic-Savic non ha avuto praticamente lavoro: la difesa napoletana ha controllato il gioco perché il Milan non generava pressione offensiva vera.

La critica non era rivolta ai singoli, ma al sistema offensivo nel suo complesso. Cinque attaccanti impiegati in rotazione senza un’idea comune di come muoversi, dove posizionarsi, come scambiarsi il pallone. Uno scambio, un contro-movimento, una partecipazione di connessione: Adani ha ripetuto più volte questi concetti perché rappresentano l’essenza del calcio, quella che il Milan ha completamente smarrito nella serata del ‘Maradona’.

Come ha potuto il Milan arrivare a questo punto? La domanda è legittima considerando il valore della rosa. Eppure i numeri parlano chiaro: quando una squadra non produce occasioni vere, non è colpa dei singoli talenti, ma della mancanza di coordinamento tattico. Il Napoli ha dimostrato come gestire più attaccanti mantenendo una struttura: il Milan no.

Le conseguenze sulla corsa scudetto

Con questa sconfitta, il Milan ha abbandonato le speranze concrete per il titolo. La gara di Napoli non era uno scontro tra outsider, ma uno snodo decisivo per chi voleva restare in corsa. I rossoneri hanno fallito non solo il risultato, ma soprattutto la prestazione. Il Napoli ha meritato per superiorità tattica e coesione offensiva, elementi che il Milan continua a cercare senza trovarli. Nelle prossime settimane, la dirigenza dovrà affrontare domande scomode sulla gestione della rosa offensiva e sulla visione tattica complessiva del Milan.