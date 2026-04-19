Milan, guarda l’ex: adesso il suo rendimento è un rimpianto per i rossoneri

Noah Okafor continua a brillare con il Leeds United dopo la cessione dal Milan. Tre reti in cinque giorni confermano il valore dell’attaccante svizzero in Premier League.

Okafor e il Leeds: la doppietta a Old Trafford che sorprende l’Inghilterra

La settimana di Okafor ha dell’incredibile. Lunedì scorso lo svizzero ha trascinato il suo Leeds a una vittoria storica contro il Manchester United con una doppietta nel 1-2 finale. Un risultato che mancava ai Whites da 45 anni nel teatro di Old Trafford. Non si trattava di una semplice partita: il Leeds ha conquistato tre punti cruciali in casa dei Red Devils con il contributo decisivo dell’ex rossonero, che ha dimostrato di aver ritrovato confidenza con il gol.

Ieri ha trovato la continuità: contro il Wolverhampton, Okafor ha nuovamente lasciato il segno: prima l’assist per Justin, poi il gol decisivo della partita. Tre marcature in cinque giorni rappresentano un ritmo straordinario che testimonia la crescita dell’attaccante nel campionato inglese. Con queste prestazioni, il Leeds ha avvicinato concretamente la salvezza e lo stesso Okafor si prepara a giocare la semifinale di FA Cup a Wembley.

Il bilancio: sette gol in stagione e un possibile rimpianto per il Milan

Sono già sette i gol messi a segno da Okafor in questa stagione con la maglia bianca del Leeds. Il Milan lo ha ceduto a titolo definitivo in estate per 21 milioni di euro. Il Milan ha incassato risorse economiche per un giocatore che non trovava spazio, il club inglese ha acquisito un attaccante esperto e di talento, e lo stesso Okafor ha ravvivato una carriera che necessitava di una nuova spinta.

La scelta di trasferirsi in Inghilterra si è rivelata azzeccata per l’attaccante svizzero. Non era scontato che uno giocatore ceduto potesse immediatamente imporsi in un campionato competitivo come la Premier League. Invece Okafor ha trovato continuità, minuti di gioco e soprattutto fiducia tattica dall’allenatore. Il Leeds affida a lui responsabilità offensive che al Milan erano diventate sempre più marginali. Nel proseguo della stagione, il Leeds continuerà a contare su questi gol per consolidare la salvezza e Okafor avrà l’occasione di aumentare ulteriormente il suo bottino.

Quale sarà il valore aggiunto di Okafor nei prossimi mesi? La sfida del Leeds passa attraverso le sue prestazioni. Con tre gol in cinque giorni, l’attaccante svizzero ha lanciato un messaggio chiaro: in Premier League ha trovato l’ambiente giusto per esprimere le sue qualità.