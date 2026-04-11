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Milan, il messaggio di Allegri è chiaro: ecco cosa ha detto alla squadra

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Milan, il messaggio di Allegri è chiaro: ecco cosa ha detto alla squadra
Allegri cercato dall'Italia
Allegri teso con il Milan

Sette partite per decidere il proprio destino: il Milan di Allegri si gioca tutto in questa ultima fase di campionato, conscia del fatto che bastano 13-14 punti per avere la matematica certezza di un posto in Champions. Ma chi non vuole vedere cali di tensione o troppo relax è Max Allegri, che ieri in conferenza stampa ha mandato un messaggio chiaro a tutto l’ambiente rossonero, evidenziando come il campionato dei rossoneri sia tutt’altro che finito.

Le parole di Allegri al Milan: messaggio chiaro

Allegri ha le idee chiare e ha fatto una comunicazione ben precisa alla sua squadra. Il mister è stato chiaro, evidenziando come serva praticità e lucidità in questo periodo per i rossoneri:

Servono equilibrio e lucidità, sennò è un disastro. Non dobbiamo farci travolgere dagli eventi. Mancano 7 partite, ci so o squadre dietro di noi in grande crescita, dobbiamo essere bravi noi. Dobbiamo continuare a migliorare anche in queste ultime giornate.”

Santiago Gimenez in azione con il Milan durante una partita di campionato
Santiago Gimenez in azione con il Milan. Fonte: ANSA

Il tecnico ha inoltre lanciato fiato un forte avvertimento verso gli attaccanti per questo finale di stagione :

“Il calo degli attaccanti ci può stare, capita durante la stagione che arrivino momenti in cui non fanno gol. Ora è importante, e sono sicuro che sarà cosi, che da qui alla fine faranno i gol necessari a portarci in Champions”

Un messaggio forte lanciato all’ambiente dunque: se ci sarà un calo sarà un disastro che il Milan non si può permettere, e gli attaccanti dovranno essere i pionieri di questo finale di stagione, portando il Milan in Champions a suon di gol.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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