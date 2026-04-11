Milan, il messaggio di Allegri è chiaro: ecco cosa ha detto alla squadra

Sette partite per decidere il proprio destino: il Milan di Allegri si gioca tutto in questa ultima fase di campionato, conscia del fatto che bastano 13-14 punti per avere la matematica certezza di un posto in Champions. Ma chi non vuole vedere cali di tensione o troppo relax è Max Allegri, che ieri in conferenza stampa ha mandato un messaggio chiaro a tutto l’ambiente rossonero, evidenziando come il campionato dei rossoneri sia tutt’altro che finito.

Le parole di Allegri al Milan: messaggio chiaro

Allegri ha le idee chiare e ha fatto una comunicazione ben precisa alla sua squadra. Il mister è stato chiaro, evidenziando come serva praticità e lucidità in questo periodo per i rossoneri:

“Servono equilibrio e lucidità, sennò è un disastro. Non dobbiamo farci travolgere dagli eventi. Mancano 7 partite, ci so o squadre dietro di noi in grande crescita, dobbiamo essere bravi noi. Dobbiamo continuare a migliorare anche in queste ultime giornate.”

Il tecnico ha inoltre lanciato fiato un forte avvertimento verso gli attaccanti per questo finale di stagione :

“Il calo degli attaccanti ci può stare, capita durante la stagione che arrivino momenti in cui non fanno gol. Ora è importante, e sono sicuro che sarà cosi, che da qui alla fine faranno i gol necessari a portarci in Champions”

Un messaggio forte lanciato all’ambiente dunque: se ci sarà un calo sarà un disastro che il Milan non si può permettere, e gli attaccanti dovranno essere i pionieri di questo finale di stagione, portando il Milan in Champions a suon di gol.