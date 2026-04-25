Milan-Juve, le possibili scelte di Allegri: un titolare a rischio

Manca sempre meno al big match di San Siro tra Milan e Juventus. Poco più di 24 ore al fischio d’inizio, prefissato per le 20:45 di domani sera. Allegri scioglierà le ultime riserve domani, ma spunta già una possibile formazione provata in allenamento, in cui potrebbe mancare Bartesaghi.

La probabile di Allegri per Milan-Juve: Bartesaghi out?

Come riportato da Sky Sport, Bartesaghi non è al meglio ed è stato provato Estupinan al suo posto. Allegri attenderà fino all’ultimo ma al momento il favorito è l’ecuadoriano. Le altre caselle invece sono confermate, con Maignan in porta, Tomori, Gabbia e Pavlovic davanti al francese. A centrocampo Modric, Fofana, Rabiot supportati ai lati dal probabile Estupinan e Saelemaekers. In attacco Leao-Pulisic.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao.