Milan-Juventus: due rossoneri al lavoro a Milanello, i nomi e il motivo

Davide Bartesaghi e Santiago Gimenez hanno scelto di lavorare a Milanello nel giorno di riposo concesso dalla squadra prima di Milan-Juventus che si giocherà domenica sera.

Bartesaghi: il laterale che non si ferma in vista di Milan-Juventus

Il classe 2005 ha deciso di non approfittare della pausa. Secondo quanto riporta ‘Sky Sport’, il difensore è stato a Milanello per proseguire la preparazione individuale. La scelta rivela una mentalità concentrata sul consolidamento del ruolo nelle gerarchie rossonere, dove ha guadagnato spazio significativo nella seconda metà della stagione.

Bartesaghi ha sfruttato le opportunità offerte dalle dinamiche del Milan. La continuità di lavoro anche nei giorni liberi suggerisce consapevolezza della competizione interna e volontà di non perdere posizioni in vista della volata finale di campionato.

Gimenez e la fisioterapia a Milanello: il recupero continua

Santiago Gimenez ha svolto un programma specifico di fisioterapia a Milanello durante la giornata di pausa. L’attaccante messicano continua il percorso di recupero dall’infortunio alla caviglia che lo ha condizionato pesantemente. L’operazione chirurgica e lo stop prolungato fino a fine marzo hanno limitato il suo apporto nelle settimane decisive della stagione.

Il bilancio in Serie A rimane fermo a zero reti. Gimenez dispone di cinque giornate per sbloccarsi e arrivare nelle condizioni ottimali al termine della stagione. La continuità del lavoro fisioterapico mira a garantire la disponibilità nelle sfide che restano, compresa la gara contro la Juventus di domenica sera.

Qual è l’importanza di queste giornate? Mancano 7 punti al Milan per la qualificazione aritmetica alla Champions League. Lo scontro diretto con i bianconeri rappresenta un’occasione concreta per ridurre il margine e mantenere vive le speranze europee nelle cinque giornate finali. La ripresa degli allenamenti collettivi è fissata per venerdì mattina alle 11:00, seguita dalla rifinitura di sabato.

Bartesaghi e Gimenez proseguono il loro lavoro individuale a Milanello in vista della sfida contro la Juventus. Il primo punta a consolidare una posizione conquistata sul campo, il secondo a completare un recupero che gli consenta di incidere negli ultimi appuntamenti del calciomercato invisibile della stagione.