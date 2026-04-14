Milan, l’allenamento è annullato: la decisione di Allegri spiazza tutti

Dopo la brutta sconfitta con l’Udinese, ci si aspettava una risposta da tutto l’ambiente Milan. In un certo senso, questa risposta è arrivata, visto che Max Allegri ha deciso di annullare la seduta di allenamento pomeridiana, vista la soddisfazione da parte del tecnico livornese per l’atteggiamento visto nei giorni post-Udinese.

La scelta di Allegri

Le sedute fatte dal Milan ieri e stamattina hanno convinto il tecnico rossonero a lasciare libero il pomeriggio ai suoi giocatori, visto l’ottima attitudine del gruppo squadra, che ha risposto in modo corretto alla brutta sconfitta rimediata contro l’Udinese, che ha complicato e non poco i piani Champions del Milan. Secondo quanto riportato da “SkySport”, il gruppo squadra avrà la giornata libera anche domani.

Ora il Milan sarà atteso dalla trasferta non troppo proibitiva contro il Verona, ma che rimane comunque da non sottovalutare. Dopo i rossoneri saranno attesi da Juve, Sassuolo e Atalanta, con questi 3 match che potrebbero già dire tanto della stagione dei rossoneri e della loro rincorsa Champions.