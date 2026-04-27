Milan, l’attacco è da zona retrocessione! Solo tre club hanno fatto peggio in Serie A

Gli attaccanti del Milan hanno segnato solo 5 gol nel girone di ritorno. Un rendimento da zona retrocessione che colloca i rossoneri davanti unicamente a Cremonese, Hellas Verona e Lecce nella classifica marcatori stagionale degli attaccanti.

Milan attaccanti: il digiuno che non accenna a fermarsi

Rafael Leao non segna dal 1° marzo. In quindici partite disputate nel secondo tempo di stagione, la batteria offensiva rossonera ha realizzato unicamente cinque reti: due firmate da Leao, due da Nkunku e una da Fullkrug. Pulisic e Gimenez rimangono a secco. I numeri raccontano una storia impietosa.

La classifica dei marcatori in Serie A rivela l’entità del problema. L’Inter guida con 17 gol, la Roma ne ha 14, la Juventus 13. Scendendo nella graduatoria, il Milan si ritrova al quindicesimo posto insieme a Parma e Pisa, tutti fermi a quota 5. Dietro i rossoneri ci sono solamente tre squadre: Cremonese con 3 gol, Hellas Verona con 3 e Lecce con 4. Un dato che non ammette interpretazioni: le uniche formazioni peggiori sono quelle già condannate alla retrocessione o in lotta diretta per evitarla.