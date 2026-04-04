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Milan, l’obiettivo fa un annuncio sul futuro: “Qui sto bene ma…”

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Milan, l’obiettivo fa un annuncio sul futuro: “Qui sto bene ma…”
Tare monitora Bernardo Silva per il Milan
Igli Tare, direttore sportivo del Milan

L’obiettivo di calciomercato del Milan, Santiago Castro, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo futuro, dando un indizio e non chiudendo nettamente la porta a una sua possibile cessione e un addio al Bologna. Di seguito le sue rivelazione al quotidiano.

Milan, Castro rivela: “A Bologna sto da Dio ma non mi va di dire che resterò per tanti anni”

Santiago Castro ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo futuro. Le sue parole.

“A Bologna sto da Dio ma non mi va di dire che resterò per tanti anni e fare eventuali figure di chi parla tanto per. Nel mercato non si sa mai, ma ho rinnovato da poco il contratto”.

Parole che dunque rivelano la volontà di restare al Bologna, ma che non chiudono a una cessione rispetto a una possibile offerta, che cambierebbe le carte in tavola.

Sono Massimiliano Libro Muscarà, nato a Messina il 10/09/2001. Aspirante giornalista, coltivo la mia passione attraverso la scrittura di pezzi online, conduzione radiofonica e trasmissioni sul web, tutte riguardanti lo sport e in particolar modo il calcio, il mio sport preferito.

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