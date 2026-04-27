Milan, Modric è stato operato: l’annuncio del club e di fatto stagione finita!

Con un comunicato ufficiale il Milan ha confermato quelle che erano le voci circolate nelle ultime ore, ovvero la fine della stagione rossonera di Luka Modric. Il centrocampista ha riportato la frattura dello zigomo a seguito del contrasto con Locatelli, che ha costretto il centrocampista a terminare in anticipo la stagione
Il comunicato del Milan
I rossoneri in un comunicato hanno riportato l’esito dell’operazione alla quale si è sottoposto il croato, augurandogli anche buona fortuna per l’imminente Mondiale, che Modric dovrebbe riuscire a giocare. Di seguito il comunicato:
“AC Milan comunica che, nella giornata di oggi, Luka Modrić è stato sottoposto a intervento chirurgico presso la Clinica La Madonnina di Milano. Si è reso necessario intervenire chirurgicamente per trattare una frattura complessa pluriframmentaria dell’osso zigomatico sinistro. L’operazione, eseguita dall’équipe del Dr. Luca Autelitano alla presenza dei medici rossoneri Stefano Mazzoni e Andrea Bulgheroni, è perfettamente riuscita. Il Club augura a Luka una pronta guarigione in vista della FIFA World Cup!”