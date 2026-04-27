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Milan, Modric è stato operato: l’annuncio del club e di fatto stagione finita!

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Milan, Modric è stato operato: l’annuncio del club e di fatto stagione finita!
Luka Modric in panchina dopo il colpo alla testa in Milan-Juve. Fonte: SpazioMilan
Luka Modric con borsa di ghiaccio dopo infortunio in Milan-Juventus

Con un comunicato ufficiale il Milan ha confermato quelle che erano le voci circolate nelle ultime ore, ovvero la fine della stagione rossonera di Luka Modric. Il centrocampista ha riportato la frattura dello zigomo a seguito del contrasto con Locatelli, che ha costretto il centrocampista a terminare in anticipo la stagione

Il comunicato del Milan

I rossoneri in un comunicato hanno riportato l’esito dell’operazione alla quale si è sottoposto il croato, augurandogli anche buona fortuna per l’imminente Mondiale, che Modric dovrebbe riuscire a giocare. Di seguito il comunicato:

“AC Milan comunica che, nella giornata di oggi, Luka Modrić è stato sottoposto a intervento chirurgico presso la Clinica La Madonnina di Milano. Si è reso necessario intervenire chirurgicamente per trattare una frattura complessa pluriframmentaria dell’osso zigomatico sinistro. L’operazione, eseguita dall’équipe del Dr. Luca Autelitano alla presenza dei medici rossoneri Stefano Mazzoni e Andrea Bulgheroni, è perfettamente riuscita. Il Club augura a Luka una pronta guarigione in vista della FIFA World Cup!”

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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