Milan, Modric è stato operato: l’annuncio del club e di fatto stagione finita!

Con un comunicato ufficiale il Milan ha confermato quelle che erano le voci circolate nelle ultime ore, ovvero la fine della stagione rossonera di Luka Modric. Il centrocampista ha riportato la frattura dello zigomo a seguito del contrasto con Locatelli, che ha costretto il centrocampista a terminare in anticipo la stagione

Il comunicato del Milan

I rossoneri in un comunicato hanno riportato l’esito dell’operazione alla quale si è sottoposto il croato, augurandogli anche buona fortuna per l’imminente Mondiale, che Modric dovrebbe riuscire a giocare. Di seguito il comunicato: