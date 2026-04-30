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Milan, non solo Goretzka: cresce il pressing per il centrocampista spagnolo! I dettagli

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Milan, non solo Goretzka: cresce il pressing per il centrocampista spagnolo! I dettagli
Allegri in campo con il Milan per la Serie A 2026
Massimiliano Allegri, allenatore del Milan sorridente in campo

Il Milan si muove con decisione sul mercato per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. La dirigenza rossonera ha già individuato i principali obiettivi e sta lavorando su più tavoli per consegnare a Massimiliano Allegri una rosa sempre più competitiva.

Goretzka resta la priorità: c’è ottimismo

Il primo nome sulla lista è quello di Leon Goretzka, destinato a liberarsi a parametro zero al termine della stagione dal Bayern Monaco. Il centrocampista rappresenta una richiesta precisa di Massimiliano Allegri, che lo considera il profilo ideale per dare fisicità, esperienza e qualità alla mediana rossonera.

Goretzka esulta al gol con il Bayern
Goretzka primo obbiettivo del Milan

Secondo le ultime indiscrezioni, attorno all’operazione filtra un certo ottimismo. Il giocatore sarebbe intrigato dall’idea di trasferirsi a Milano e avrebbe già dato segnali positivi al club, alimentando la fiducia sulla possibile riuscita dell’affare.

Spunta Javi Guerra: trattativa complicata

Parallelamente, il Milan continua a monitorare altre piste e nelle ultime ore è tornato in auge il nome di Javi Guerra. Il centrocampista del Valencia era già stato seguito con attenzione la scorsa estate e potrebbe rappresentare un ulteriore rinforzo per il reparto.

La trattativa, però, si preannuncia tutt’altro che semplice. Il principale ostacolo è rappresentato dalla clausola rescissoria inserita nel nuovo contratto del giocatore, rinnovato fino al 2029, che si aggira intorno ai 100 milioni di euro. Una cifra molto elevata che complica i piani del Milan, chiamato eventualmente a trovare soluzioni alternative per convincere il club spagnolo.

Il mercato rossonero entra quindi nel vivo: tra certezze e nuovi obiettivi, il centrocampo sarà uno dei reparti più attenzionati nei prossimi mesi.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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