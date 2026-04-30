Milan, non solo Goretzka: cresce il pressing per il centrocampista spagnolo! I dettagli

Il Milan si muove con decisione sul mercato per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. La dirigenza rossonera ha già individuato i principali obiettivi e sta lavorando su più tavoli per consegnare a Massimiliano Allegri una rosa sempre più competitiva.

Goretzka resta la priorità: c’è ottimismo

Il primo nome sulla lista è quello di Leon Goretzka, destinato a liberarsi a parametro zero al termine della stagione dal Bayern Monaco. Il centrocampista rappresenta una richiesta precisa di Massimiliano Allegri, che lo considera il profilo ideale per dare fisicità, esperienza e qualità alla mediana rossonera.

Secondo le ultime indiscrezioni, attorno all’operazione filtra un certo ottimismo. Il giocatore sarebbe intrigato dall’idea di trasferirsi a Milano e avrebbe già dato segnali positivi al club, alimentando la fiducia sulla possibile riuscita dell’affare.

Spunta Javi Guerra: trattativa complicata

Parallelamente, il Milan continua a monitorare altre piste e nelle ultime ore è tornato in auge il nome di Javi Guerra. Il centrocampista del Valencia era già stato seguito con attenzione la scorsa estate e potrebbe rappresentare un ulteriore rinforzo per il reparto.

La trattativa, però, si preannuncia tutt’altro che semplice. Il principale ostacolo è rappresentato dalla clausola rescissoria inserita nel nuovo contratto del giocatore, rinnovato fino al 2029, che si aggira intorno ai 100 milioni di euro. Una cifra molto elevata che complica i piani del Milan, chiamato eventualmente a trovare soluzioni alternative per convincere il club spagnolo.

Il mercato rossonero entra quindi nel vivo: tra certezze e nuovi obiettivi, il centrocampo sarà uno dei reparti più attenzionati nei prossimi mesi.