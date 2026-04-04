Milan, notizia a sorpresa: l’ex pronto a tornare in Serie A!

Marco Fassone prepara l’offerta per il Torino. Secondo Tuttomercatoweb, l’ex amministratore delegato del Milan guida una cordata interessata all’acquisizione del club granata.

Fassone torna in campo: i tempi della trattativa

La mossa di Fassone non sorprende chi conosce la sua capacità di muoversi negli equilibri del calcio italiano. I primi passaggi di due diligence sono già stati avviati, con nuovi contatti programmati a metà aprile e una possibile offerta che dovrebbe arrivare intorno a metà maggio. La trattativa rimane in fase preliminare, ma i movimenti registrati confermano un interesse concreto e strutturato dietro la cordata.

Urbano Cairo ha fissato una valutazione del club intorno ai 200 milioni di euro, la stessa cifra già richiesta nel 2023. Una cifra considerevole che rispecchia le ambizioni del presidente granata, ma anche uno scoglio non indifferente per chi intende acquisire la società. Fassone dovrà convincere i suoi partner finanziari della sostenibilità dell’operazione.

Dal Milan al Torino: il ritorno di Fassone

L’esperienza milanista di Fassone rimane controversa. Arrivò come amministratore delegato il 14 aprile 2017 dopo l’acquisizione di Li Yonghong, ereditando una situazione complicata dalla gestione precedente. La sua permanenza durò poco più di un anno: il 21 luglio 2018, con l’arrivo del fondo Elliott e la nomina di Paolo Scaroni alla presidenza, fu sollevato dall’incarico.

Ora Fassone punta a un nuovo progetto, lontano da Milano. Il Torino rappresenta un’opportunità di ripartenza, una piazza con storia ma anche con esigenze strutturali significative. Se la cordata riuscisse a superare l’ostacolo dei 200 milioni richiesti da Cairo, Fassone avrebbe la possibilità di costruire un progetto pluriennale.

Maggio: il mese decisivo per il Torino

I prossimi due mesi saranno cruciali. Le verifiche contabili e patrimoniali del club granata procederanno secondo il calendario fissato, con la possibile offerta attesa intorno a metà maggio. A quel punto, Cairo dovrà valutare se la proposta della cordata Fassone rappresenta la soluzione che sta cercando per cedere la società, oppure se preferirà attendere altre manifestazioni di interesse. Nel frattempo, il mercato intorno al Torino si muove e altre cordate potrebbero emergere. La partita per il controllo del club rimane aperta, e il ritorno di Fassone nel calcio italiano potrebbe accelerare i tempi di una soluzione che Cairo sembra ormai intenzionato a trovare.