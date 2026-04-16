Milan, novità Lewandowski: adesso può davvero arrivare!

Robert Lewandowski valuta il suo futuro lontano dal Barcellona e l’agente Pini Zahavi sta programmando un viaggio in Italia per sondare le possibilità concrete dei club italiani.

Lewandowski in scadenza: il Barcellona offre al ribasso

Il centravanti polacco è in scadenza con il Barcellona e ha ricevuto una proposta di rinnovo che non lo soddisfa. Il club catalano ha offerto un contratto al ribasso, richiedendo al giocatore un sacrificio economico significativo. Lewandowski non è disposto ad accettare una riduzione così consistente dello stipendio e ha chiesto al suo entourage di esplorare altre soluzioni. Per questo motivo, secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, Zahavi sta organizzando spostamenti strategici per verificare se il mercato italiano offre opportunità concrete.

La situazione è complessa. L’Arabia Saudita ha già formulato offerte economicamente molto attraenti, mentre la MLS rappresenta un’alternativa che il giocatore sta valutando anche sotto il profilo personale e familiare. L’Italia rimane una possibilità, ma dipende interamente dalle valutazioni di Lewandowski e dalla sua volontà di accettare condizioni economiche inferiori rispetto a quelle proposte dai competitor internazionali.

Il Milan ci prova: contatti esplorativi con l’agente

Il Milan ha manifestato interesse nei confronti del centravanti. Il viaggio di Zahavi in Italia servirà proprio a capire se esiste uno spazio reale di negoziazione con i club della Serie A o se la distanza tra le richieste del giocatore e le capacità di investimento dei club italiani è incolmabile.

Romano ha sottolineato che la presenza dell’agente nel nostro paese avrà carattere esplorativo. Non si tratta di trattative avanzate, ma di conversazioni preliminari volte a comprendere se procedere effettivamente su questo fronte oppure se risulta impossibile trovare un accordo. La tempistica è cruciale: Lewandowski dovrà prendere una decisione entro l’estate, e il viaggio di Zahavi rappresenta un primo passo concreto per raccogliere informazioni dirette dai club italiani interessati.

Il mercato di Lewandowski si muove su tre binari paralleli: la permanenza al Barcellona con rinnovo al ribasso, la proposta dell’Arabia Saudita economicamente vantaggiosa, e l’opzione della MLS che attrae il giocatore anche per ragioni extracalcistiche. Il Milan rimane una destinazione possibile, ma il centravanti dovrà prima valutare se è disposto a compromessi significativi dal punto di vista economico per trasferirsi in Serie A.