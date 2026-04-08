Milan, nuovo difensore dalla Bundesliga: ecco cosa filtra

Il Milan continua a muoversi con attenzione sul mercato in vista della prossima stagione. L’obiettivo è quello di individuare profili che possano fare al caso della squadra e che siano già pronti per il calcio europeo. Tra i nomi tornati in orbita rossonera c’è anche quello di Diogo Leite, difensore centrale portoghese attualmente all’Union Berlin.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club rossonero avrebbe riacceso l’interesse sul classe 1999, già seguito in passato. Lo valuta come una possibile opportunità di mercato per rinforzare il reparto arretrato.

Leite in scadenza: occasione a parametro zero

Un elemento che rende il profilo particolarmente interessante è la situazione contrattuale del giocatore. Leite, infatti, non rinnoverà il proprio accordo con il club tedesco, attualmente in scadenza a giugno.

Questa condizione apre scenari favorevoli per diversi club europei, che potrebbero approfittare della situazione per assicurarsi un difensore di esperienza internazionale senza un investimento eccessivo sul cartellino.

Concorrenza in Serie A: non solo il Milan

Il Milan non è però l’unico club sulle tracce del centrale portoghese. Anche Fiorentina e Lazio monitorano con attenzione la situazione, con i biancocelesti che già nello scorso mercato invernale avevano provato ad anticipare la concorrenza.

La corsa a Leite, dunque, si preannuncia aperta e tutta da seguire, con il Milan che resta vigile in attesa di eventuali sviluppi. I rossoneri potrebbero inserirsi concretamente qualora si creassero le condizioni giuste, puntando su un profilo che unisce esperienza, fisicità e margini di crescita.