Milan, nuovo ruolo per Paolo Maldini? La proposta di Bergomi scalda i tifosi

Da sud a nord, l’Italia è ancora scossa per la mancata qualificazione della Nazionale ai prossimi Mondiali. Si parla di futuro e i nomi in ballo sono davvero tanti. Anche Paolo Maldini entra nel dibattito sulla guida della Federazione italiana. Beppe Bergomi, opinionista di ‘SkySport’, lo propone come candidato ideale per ruoli dirigenziali in Figc.

Bergomi e la scelta di Maldini: esperienza e credibilità

Durante un’analisi dei cambiamenti in corso in Federazione, Bergomi ha espresso una posizione netta sulla figura che dovrebbe guidare l’organismo calcistico italiano:

“Se devo proporre una persona, che ha già esperienza, direi Paolo Maldini, che è il calciatore italiano più forte con cui io abbia giocato”,

Bergomi ha sottolineato una questione preliminare cruciale. Quanti dirigenti hanno realmente disponibilità e passione per la Nazionale? La risposta è diretta: pochi. L’opinionista ha ammesso personalmente di non avere una carriera dirigenziale alle spalle, dunque ha preferito indicare un nome con credibilità provata. Maldini rappresenta un profilo diverso: ha gestito ruoli di responsabilità, conosce le dinamiche del calcio italiano da dentro, possiede autorevolezza internazionale.

Il contesto della Federazione dopo Gravina e Gattuso

La proposta di Bergomi arriva in un momento di transizione istituzionale significativa. Gennaro Gattuso ha lasciato la panchina azzurra dopo l’eliminazione ai playoff contro la Bosnia, con Gianluigi Buffon che dirà addio al ruolo di capo delegazione. Il presidente Gravina si è dimesso, aprendo una fase di incertezza sulla leadership federale. Per la successione sulla panchina tecnica circolano due nomi principali: Antonio Conte e Massimiliano Allegri, entrambi tuttavia sotto contratto con club di Serie A.

In questo scenario di riassetto, la figura di un amministratore con esperienza consolidata diventa centrale. Non basta scegliere un tecnico: serve una gestione complessiva che sappia affrontare la ricostruzione del progetto nazionale. Bergomi individua in Maldini una soluzione che combina competenza dirigenziale, legittimità sportiva e conoscenza profonda dell’ambiente italiano.

Il futuro della Figc e le scelte che attendono

Le elezioni per il nuovo presidente federale sono fissate al 22 giugno. In questo lasso di tempo, i nomi circolanti per le cariche dirigenziali diventano oggetto di dibattito pubblico e interno. La proposta di Bergomi contribuisce a spostare il focus: non solo chi allenerà la Nazionale, ma chi la amministrerà. Maldini rimane per ora una voce nel dibattito, ma il suo profilo continua a circolate negli ambienti federali come soluzione credibile per un ruolo di primo piano nella governance del calcio italiano. Il Milan e il calcio italiano seguono con attenzione l’evoluzione della situazione in Figc.