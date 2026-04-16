Milan, obiettivo Bernardo Silva: può arrivare a questa condizione!

Bernardo Silva lascerà il Manchester City a parametro zero e il Milan osserva la situazione con interesse concreto. Il portoghese rappresenta un’opportunità di mercato rara, ma richiede uno sforzo economico significativo che i rossoneri potrebbero finanziare solo attraverso una cessione importante.

Silva e il futuro offensivo del Milan: il modulo cambia tutto

La possibile partenza di Rafael Leao apre scenari tattici completamente diversi in casa Milan. I fischi ricevuti nelle ultime partite e le recenti prestazioni hanno alimentato dubbi sulla permanenza del portoghese, con il club rossonero disposto a valutare offerte intorno ai 50 milioni di euro. Una cifra che trasformerebbe il reparto offensivo e consentirebbe investimenti altrove.

Bernardo Silva, classe 1994, ha chiuso la sua esperienza a Manchester dopo anni da titolarissimo con Pep Guardiola. La sua esperienza internazionale è indiscutibile: il giocatore conosce i massimi livelli europei e porterebbe credibilità immediata a qualsiasi progetto. Il Milan potrebbe adattare il modulo al 4-3-3, sfruttando le caratteristiche tecniche di un centrocampista offensivo di questa caratura. L’investimento sugli stipendi, però, rimane proibitivo senza una cessione preventiva.

Leao ceduto per finanziare Silva: la strategia RedBird

Quale sarebbe il vantaggio concreto di questa operazione? Il Milan incasserebbe 50 milioni dalla partenza di Leao e reinvestirebbe parte della cifra in un giocatore che offre continuità internazionale e leadership tattica. Diversamente dal portoghese, Silva garantisce stabilità senza picchi di rendimento irregolare. La strategia corrisponde al modello di gestione che RedBird ha applicato nelle ultime finestre di mercato: profili maturi per il presente, cedute intelligenti per il futuro.

Tuttavia, il Milan potrebbe anche scegliere una strada parallela. Piuttosto che puntare tutto su Silva, il club rossonero potrebbe abbinare una giovane promessa come erede di Leao. Kerim Alajbegović del Bayer Leverkusen rappresenta questo profilo: classe 2007, bosniaco già accostato più volte ai rossoneri, capace di incantare anche contro nazionali forti. Una doppia operazione di questo tipo consentirebbe di mantenere il bilancio in equilibrio mentre si costruisce per il presente e il futuro simultaneamente.

Nonostante sia a parametro zero, l’investimento per lo stipendio del calciatore sarebbe oneroso, oltre le commissioni da considerare, e inoltre il Milan potrebbe decidere anche per un doppio colpo. Per questo potrebbe essere necessario cedere un pezzo pregiato, con il favorito che è proprio Rafa Leao.

La finestra di mercato estiva metterà il Milan di fronte a una scelta cruciale. Cedere Leao significa rinunciare a uno dei volti dello Scudetto 2022, ma liberare risorse per un giocatore di esperienza internazionale come Silva. Oppure optare per una ristrutturazione graduale con giovani talenti e profili affidabili. La soluzione dipenderà dalle offerte concrete che arriveranno per il portoghese e dalla disponibilità economica del Milan a investire su Silva senza compromessi. I prossimi mesi definiranno la traiettoria offensiva dei rossoneri nel calciomercato.